Lộ diện các 'đối thủ' trước chung kết Top Chef Việt Nam 2026

Trong tập 11 Top Chef Việt Nam 2026 phát sóng trên VTV3 tối 12.10, các đầu bếp nằm trong top 5 không chỉ tiếp tục hoàn thiện tư duy ẩm thực của bản thân, mà còn bước ra khỏi căn bếp để tìm kiếm cảm hứng mới, từ công nghệ chế biến đến những giá trị gắn kết cộng đồng qua món ăn, chuẩn bị cho chung kết.

Với mỗi chef, hành trình Top Chef Việt Nam không chỉ là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật nấu nướng mà còn là quá trình nhận ra giới hạn, điều chỉnh tư duy và tìm kiếm dấu ấn riêng trong ẩm thực.

Trước chung kết, sự ổn định vẫn là điểm mạnh mà Khả Nguyên muốn duy trì

Ảnh: Hiếu Hồ

Ban giám khảo trải qua những giây phút căng thẳng để chọn người vào chung kết Ảnh: Hiếu Hồ

Trăn trở và áp lực trước chung kết Top Chef Việt Nam 2026

Lăn lộn hơn 10 năm trong nghề, Đoàn Nhật Phong nhận ra rằng, một đầu bếp không chỉ cần làm tốt món ăn mà còn phải biết quan sát đối thủ, tìm ra hướng thể hiện khác biệt và kể câu chuyện phía sau món ăn. Anh luôn học cách buông bỏ chủ nghĩa hoàn hảo để có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn trong từng thử thách.

Vì vậy, anh đánh giá cao sự tinh tế và chiều sâu trong món ăn của Thiện Thanh, sự ổn định của Khả Nguyên, khả năng nấu món Việt của Camilla Bailey cũng như những câu chuyện giàu bản sắc Huế mà Khắc Linh mang đến. Những quan sát ấy cũng cho thấy Nhật Phong ý thức rõ hơn về thế mạnh của từng đối thủ trước chặng đua cuối.

Chef Khắc Linh xem cuộc thi năm nay là cơ hội để chứng minh bản thân đã tiến bộ. Thất bại ở mùa trước không khiến anh từ bỏ mà trở thành động lực để anh tiếp tục rèn luyện và học hỏi. Với Khắc Linh, việc sử dụng nguyên liệu địa phương và khai thác văn hóa truyền thống vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng kỹ thuật hiện đại cần được vận dụng sao cho không làm mất đi bản sắc nguyên bản.

Bước vào chung kết, nam đầu bếp muốn chủ động thoát khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thử nghiệm và theo đuổi ý tưởng của riêng mình. Đây cũng là bài toán mà anh cần giải quyết: làm mới cách thể hiện nhưng không đánh mất những giá trị ẩm thực Việt Nam mà mình theo đuổi.

Qua những trận tranh tài, Khả Nguyên phát hiện ra khả năng kiểm soát, dù là lợi thế nhưng vẫn chưa đủ giúp một đầu bếp đi xa trong môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi. Qua các thử thách, anh hiểu hơn tầm quan trọng của khả năng thích ứng, quản lý thời gian, đưa ra quyết định nhanh và giữ bình tĩnh trước áp lực. Trước chung kết, sự ổn định vẫn là điểm mạnh anh muốn duy trì, song việc tìm ra cách bứt phá trong những tình huống bất ngờ cũng trở thành yêu cầu quan trọng.

Với Thiện Thanh, cuộc thi mở rộng cách nhìn về nghề bếp. Nếu trước đây anh cho rằng nhiệm vụ cốt lõi của đầu bếp là nấu món ăn ngon, thì hành trình tại Top Chef Việt Nam giúp anh nhận ra giá trị của kiến thức về nguyên liệu, văn hóa ẩm thực và khả năng kể chuyện bằng món ăn. Anh mong muốn đưa những món ăn đường phố Sài Gòn và ẩm thực chay lên một cách tiếp cận tinh tế hơn, đồng thời cân bằng giữa kỹ thuật hiện đại với giá trị cốt lõi của món ăn, tránh để sự cầu kỳ làm lu mờ hương vị và tinh thần ban đầu.

Đầu bếp người Đan Mạch Camilla Bailey là người nước ngoài duy nhất tham gia chương trình

Ảnh: Hiếu Hồ

Là đầu bếp người Đan Mạch, Camilla Bailey bước vào cuộc thi với tâm thế muốn trải nghiệm, nhưng nhanh chóng nhận ra áp lực và độ khó của hành trình. Để tiếp tục phát triển phong cách riêng, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu ẩm thực Việt Nam, từ sách dạy nấu ăn đến cách phối hợp nước xốt, gia vị, nước ướp và tỷ lệ nêm nếm.

Sau mỗi buổi ghi hình, Camilla thường trở về nhà đọc thêm sách và suy nghĩ về cách cải thiện những công thức lấy cảm hứng từ món Việt để chuẩn bị cho vòng chung kết vô cùng căng thẳng. Và với cô, các đối thủ Top Chef Việt Nam 2026 ai cũng "mười phân vẹn mười".