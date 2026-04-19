Thể thao
Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026:

Lộ diện các nhà vô địch sau 4 nội dung thi đấu đua xe đạp

Nhóm PV Duyên hải miền Trung
19/04/2026 12:28 GMT+7

Hơn 260 tay đua tranh tài quyết liệt trên cung đường lịch sử, giải đua xe đạp 'Chung tay kiến tạo hòa bình' tại Quảng Trị khép lại với những dấu ấn chuyên môn đậm nét và thông điệp hòa bình lan tỏa.

Trưa 19.4, sau khi hoàn thành 4 nội dung thi đấu, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" (thuộc khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026) do Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên chính thức khép lại, đồng thời ban tổ chức tiến hành trao giải toàn đoàn.

CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà vươn lên dẫn đầu với 4 HCV và giành giải nhất toàn đoàn

Khép lại các cuộc tranh tài sôi nổi, bảng tổng sắp toàn đoàn phản ánh rõ tương quan lực lượng giữa các câu lạc bộ. Với phong độ ổn định và đội hình đồng đều, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà vươn lên dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB.

Xếp sau là CLB Quảng Trị Bike (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) và CLB Xe đạp thể thao MBO (2 HCB, 2 HCĐ).

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn

Về kết quả chuyên môn, nội dung cá nhân nam nhóm I (từ 51 tuổi trở lên) chứng kiến chiến thắng của VĐV Phạm Văn Phước, đồng thời CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà cũng giành giải nhất đồng đội. 

VĐV Phạm Văn Phước giành giải nhất hạng mục nam, trên 51 tuổi

Ở nội dung nữ, VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan (CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà) giành giải nhất cá nhân, còn nội dung đồng đội cũng thuộc về CLB này.

VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan ở hạng mục dành cho nữ

Ở nhóm nam II (40 - 50 tuổi), VĐV Lê Văn Đồng (CLB Lập Đức Jewellry TP.HCM) giành giải nhất cá nhân, trong khi CLB Lập Đức Jewellry TP.HCM đứng đầu nội dung đồng đội.

VĐV Lê Văn Đồng (CLB Lập Đức Jewellry TP.HCM) ở hạng mục nhóm nam II (40 - 50 tuổi)

Với nhóm nam III (16 - 39 tuổi), Hồ Xuân Duy (CLB Quảng Trị Bike) về nhất cá nhân, còn CLB Quảng Trị Bike giành giải nhất đồng đội.

VĐV Hồ Xuân Duy (CLB Quảng Trị Bike) về nhất cá nhân nhóm nam III (16 - 39 tuổi)

Bên cạnh các nội dung tranh chấp huy chương, giải đấu cũng ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý về độ tuổi vận động viên. Ở nội dung nữ, tay đua trẻ nhất là Lê Ngọc Minh Thư (20 tuổi, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà), trong khi VĐV nam trẻ nhất là Lê Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, CLB TP.Huế).

Ở chiều ngược lại, VĐV nam cao tuổi nhất là Phạm Văn Phước (60 tuổi, CLB Xe đạp thể thao đường 9 Xanh Đông Hà), còn VĐV nữ cao tuổi nhất là Bùi Thị Liễu (54 tuổi, CLB Xe đạp thể thao Quảng Trị Velo).

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nhỏ tuổi nhất và cao tuổi nhất

Đánh giá về giải đấu, ông Lê Đức Khương, thành viên tổ trọng tài thuộc Liên đoàn Xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, cho rằng giải năm nay tiếp tục được nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng. So với các mùa trước, các chặng đua diễn ra hấp dẫn hơn trên cung đường đẹp, công tác tổ chức bài bản. Đáng chú ý, các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, trong khi đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường cổ vũ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và giàu cảm xúc.

Các cự ly thi đấu

Giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” diễn ra trên cung đường vòng khép kín quanh Thành cổ Quảng Trị, mỗi vòng dài 2,5 km. 

Ban tổ chức bố trí 4 nội dung thi đấu theo nhóm tuổi và giới tính, gồm: nam từ 51 tuổi trở lên thi đấu cự ly 30 km (12 vòng); nữ thi đấu 20 km (8 vòng); nam từ 40 – 50 tuổi thi đấu 30 km (12 vòng); và nam từ 18  –39 tuổi thi đấu 30 km (12 vòng). 

Các nội dung được tổ chức lần lượt, bảo đảm tính chuyên môn và duy trì nhịp theo dõi liên tục cho khán giả trên toàn tuyến đua.

Gay cấn những vòng đua quanh Thành cổ Quảng Trị

Ở cả 4 nội dung thi đấu của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026, không khí đã nóng lên ngay từ những vòng đua đầu tiên khi các VĐV đều nhập cuộc với quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành thành tích tốt nhất.

