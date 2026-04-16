Lộ diện chính thức người thay ông Lưu Tú Bảo làm Chủ tịch VBF, đối đầu bài toán kinh tế

Thông qua đơn xin từ chức, ông Lưu Tú Bảo chưa giải quyết xong việc gia đình

Chiều 16.4, Ban Chấp hành VBF tổ chức hội nghị bất thường theo hình thức trực tuyến nhằm ổn định bộ máy lãnh đạo trong giai đoạn quan trọng của nhiệm kỳ II (2023–2028). Tại đây, đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch của ông Lưu Tú Bảo đã được thông qua.

Theo nội dung được công bố, ông Lưu Tú Bảo cho biết chưa thể giải quyết dứt điểm các công việc gia đình tại Mỹ nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò đứng đầu liên đoàn. Việc chủ động xin rút lui được đánh giá là nhằm đảm bảo hoạt động điều hành của VBF diễn ra liên tục, hiệu quả.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu nhân sự thay thế theo đúng quy định. Kết quả, ông Phạm Quang Long, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại được tín nhiệm giữ chức chủ tịch VBF.

Ông Phạm Quang Long (phải) là tân chủ tịch VBF ẢNH: VBF

Tân Chủ tịch VBF phải giải quyết được bài toán kinh tế

Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Long đối diện nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán kinh phí cho các hoạt động trọng tâm như tổ chức giải quốc gia, duy trì vận hành bộ máy và phát triển chuyên môn. Tân chủ tịch cam kết tiếp tục định hướng quyền anh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng trẻ để nâng cao thành tích ở các đấu trường khu vực, châu lục và Olympic. Đáng chú ý, để đảm bảo quy định về kiêm nhiệm, ông Phạm Quang Long đã xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Việc chuyển giao nhân sự được Ban Chấp hành VBF đánh giá diễn ra suôn sẻ, nhận được sự đồng thuận cao. Trong thời gian tới, liên đoàn sẽ tập trung củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng các giải đấu, đồng thời phát triển đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.