Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lộ diện chính thức người thay ông Lưu Tú Bảo làm Chủ tịch VBF, đối đầu bài toán kinh tế

Đồng Nguyên Khang
16/04/2026 18:49 GMT+7

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) đã chính thức kiện toàn vị trí chủ tịch sau khi ông Lưu Tú Bảo xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thông qua đơn xin từ chức, ông Lưu Tú Bảo chưa giải quyết xong việc gia đình

Chiều 16.4, Ban Chấp hành VBF tổ chức hội nghị bất thường theo hình thức trực tuyến nhằm ổn định bộ máy lãnh đạo trong giai đoạn quan trọng của nhiệm kỳ II (2023–2028). Tại đây, đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch của ông Lưu Tú Bảo đã được thông qua.

Theo nội dung được công bố, ông Lưu Tú Bảo cho biết chưa thể giải quyết dứt điểm các công việc gia đình tại Mỹ nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò đứng đầu liên đoàn. Việc chủ động xin rút lui được đánh giá là nhằm đảm bảo hoạt động điều hành của VBF diễn ra liên tục, hiệu quả.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu nhân sự thay thế theo đúng quy định. Kết quả, ông Phạm Quang Long, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông đối ngoại được tín nhiệm giữ chức chủ tịch VBF.

Ông Phạm Quang Long (phải) là tân chủ tịch VBF

ẢNH: VBF

Tân Chủ tịch VBF phải giải quyết được bài toán kinh tế

Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Long đối diện nhiều thách thức, đặc biệt là bài toán kinh phí cho các hoạt động trọng tâm như tổ chức giải quốc gia, duy trì vận hành bộ máy và phát triển chuyên môn. Tân chủ tịch cam kết tiếp tục định hướng quyền anh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo lực lượng trẻ để nâng cao thành tích ở các đấu trường khu vực, châu lục và Olympic. Đáng chú ý, để đảm bảo quy định về kiêm nhiệm, ông Phạm Quang Long đã xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Việc chuyển giao nhân sự được Ban Chấp hành VBF đánh giá diễn ra suôn sẻ, nhận được sự đồng thuận cao. Trong thời gian tới, liên đoàn sẽ tập trung củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng các giải đấu, đồng thời phát triển đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Tú Bảo VBF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận