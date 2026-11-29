Là sản phẩm mới do Nhà máy Z189 chủ trì nghiên cứu, chế tạo, pháo tự hành PTH-01 cho thấy sự phát triển đồng bộ trong năng lực chế tạo vũ khí cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Pháo tự hành PTH-01 ẢNH: TUẤN HUY

PTH-01 kết hợp pháo cỡ nòng 122 mm trên khung gầm bánh xích, nặng 15,7 tấn, trang bị động cơ diesel 330 mã lực, đạt vận tốc tối đa 60 km/giờ, có khả năng bơi nước và vượt địa hình phức tạp. Khoang lái, tháp pháo đều lắp hệ thống thông gió, điều hòa cùng hệ thống phòng chống tác nhân hóa học.

Mẫu pháo khẳng định năng lực làm chủ toàn diện từ thiết kế tổng thể, tính toán động lực học, kết cấu cơ khí chịu lực, thủy lực đến tích hợp điều khiển hỏa lực; hướng tới nghiệm thu, sản xuất loạt để đưa vào trang bị.

XCB-01 hoàn thiện hơn, sản xuất loạt nhỏ 18 xe

Cùng với PTH-01, xe chiến đấu bộ binh XCB-01 từng gây chú ý tại triển lãm năm 2024 cũng trở lại với hình thức công nghiệp và các cụm chi tiết hoàn chỉnh hơn. Theo thượng tá Lê Quang Hợp, Phó giám đốc Nhà máy Z189, bước tiến đáng kể nhất là chuyển từ chế tạo 1 xe thử nghiệm sang sản xuất loạt nhỏ 18 xe, tạo cơ sở cho những loạt tiếp theo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: Z189

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 nặng 14,85 tấn, dùng bánh xích, cơ động đa địa hình và bơi nước; gồm kíp lái 3 người, chở 8 chiến sĩ với cửa đổ quân che chắn phía đuôi xe. Xe tích hợp kính tiềm vọng, hệ thống chữa cháy tự động, phòng chống tác nhân hóa học, hạt nhân. Đặc biệt, XCB-01 có điều hòa không khí phù hợp thời tiết nóng bức tại Việt Nam.

Theo Z189, đơn vị này đã đưa robot hàn, máy cắt laser, thiết bị gia công hiện đại và đồ gá chuyên dùng vào sản xuất, giúp nâng độ chính xác, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm vật tư và đảm bảo an toàn lao động.