Từ ngày 16 - 18.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các loại súng đối với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2, trong đó có nội dung bắn súng đại liên PKMS trên xe thiết giáp chở quân BTR-152.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) kiểm tra bắn đạn thật ẢNH: THANH LỘC

Đợt kiểm tra gồm các bài bắn súng ngắn K54, súng tiểu liên STV-215 và súng đại liên PKMS trên xe BTR-152.

Đáng chú ý, với nội dung bắn súng đại liên PKMS, các kíp xe phải thực hành trong nhiều điều kiện khác nhau, từ xe đứng tại chỗ đến hành tiến, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị (đứng dưới), chỉ đạo và theo dõi đợt kiểm tra ẢNH: THANH LỘC

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 thực hiện thao tác ẢNH: THANH LỘC

Nội dung này nhằm đánh giá khả năng sử dụng vũ khí, quan sát, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, đồng thời kiểm tra khả năng tổ chức, hiệp đồng giữa các thành viên trong kíp xe. Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi đợt kiểm tra.

Để bảo đảm kết quả, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các điều kiện phục vụ. Trong quá trình thực hành, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy tắc trường bắn, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác và các quy định an toàn.

Bài bắn súng đại liên PKMS trên xe BTR-152 thực hiện vào ban ngày ẢNH: THANH LỘC

Bài bắn súng đại liên PKMS trên xe BTR-152 thực hiện vào ban đêm ẢNH: THANH LỘC

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới 2 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đạt loại giỏi với các bài bắn súng đại liên PKMS trên xe BTR-152

ẢNH: THANH LỘC

Kết thúc kiểm tra, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, kết quả chung của đơn vị đạt khá; riêng các bài bắn súng đại liên PKMS trên xe BTR-152 đạt giỏi. Toàn bộ quá trình kiểm tra và hành quân cơ động đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Đại tá Nguyễn Tài Tình biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hành của đơn vị; đồng thời yêu cầu tiếp tục duy trì nền nếp huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị và năng lực hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.