Lộ diện sau 5 năm chờ đợi, AirTag 2 có gì mới?

Theo AppleInsider, trong sự kiện diễn ra vào đầu tuần này, Apple đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi nâng cấp toàn diện thiết bị định vị nhỏ gọn của hãng. AirTag thế hệ thứ hai không chỉ là một bản cập nhật nhẹ, mà là một sự thay đổi mạnh mẽ về hiệu năng bên trong để giải quyết mọi phiền toái mà người dùng từng gặp phải trên phiên bản đời đầu.

AirTag 2 có thêm nhiều nâng cấp đáng giá ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Khả năng định vị được nâng tầm

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai. Nếu như trước đây, bạn phải tiến gần đồ vật trong khoảng 15 mét mới có thể dùng tính năng 'Precision Finding' (Tìm chính xác), thì nay phạm vi này đã được đẩy lên tới 60 mét. Điều này biến AirTag trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến du lịch, giúp bạn dễ dàng tìm thấy hành lý bị thất lạc giữa sân bay đông đúc hay tại các công viên rộng lớn.

Âm thanh lớn hơn, bảo mật chặt chẽ hơn

Bên cạnh khả năng định vị, Apple cũng tăng âm lượng loa thêm 50%. Tiếng bíp quen thuộc giờ đây vang xa hơn, giúp việc tìm kiếm bằng âm thanh trở nên hiệu quả. Đặc biệt, để đối phó với vấn nạn theo dõi lén lút, Apple đã tích hợp hệ thống cảnh báo đa nền tảng và mã hóa đầu cuối tuyệt đối, đảm bảo rằng chỉ bạn mới là người biết đồ đạc của mình đang ở đâu.

Giữ nguyên giá, tương thích phụ kiện của AirTag cũ

Một tin vui cho những tín đồ của Apple là AirTag thế hệ 2 vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ và mức giá không đổi. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại những chiếc móc khóa Hermes hay ví da đắt tiền đã mua cho phiên bản trước. Sản phẩm được bán với giá 29 USD (khoảng 760.000 đồng) cho một chiếc và 99 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) cho bộ 4 chiếc, hứa hẹn sẽ lại 'cháy hàng' trong thời gian tới.