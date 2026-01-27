Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Lộ diện sau 5 năm chờ đợi, AirTag 2 có gì mới?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/01/2026 11:11 GMT+7

Quên AirTag đời cũ đi, đây là lý do AirTag thế hệ 2 sẽ khiến muốn nâng cấp ngay lập tức.

Theo AppleInsider, trong sự kiện diễn ra vào đầu tuần này, Apple đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi nâng cấp toàn diện thiết bị định vị nhỏ gọn của hãng. AirTag thế hệ thứ hai không chỉ là một bản cập nhật nhẹ, mà là một sự thay đổi mạnh mẽ về hiệu năng bên trong để giải quyết mọi phiền toái mà người dùng từng gặp phải trên phiên bản đời đầu.

Lộ diện sau 5 năm chờ đợi, AirTag 2 có gì mới? - Ảnh 1.

AirTag 2 có thêm nhiều nâng cấp đáng giá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Khả năng định vị được nâng tầm

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai. Nếu như trước đây, bạn phải tiến gần đồ vật trong khoảng 15 mét mới có thể dùng tính năng 'Precision Finding' (Tìm chính xác), thì nay phạm vi này đã được đẩy lên tới 60 mét. Điều này biến AirTag trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến du lịch, giúp bạn dễ dàng tìm thấy hành lý bị thất lạc giữa sân bay đông đúc hay tại các công viên rộng lớn.

Âm thanh lớn hơn, bảo mật chặt chẽ hơn

Bên cạnh khả năng định vị, Apple cũng tăng âm lượng loa thêm 50%. Tiếng bíp quen thuộc giờ đây vang xa hơn, giúp việc tìm kiếm bằng âm thanh trở nên hiệu quả. Đặc biệt, để đối phó với vấn nạn theo dõi lén lút, Apple đã tích hợp hệ thống cảnh báo đa nền tảng và mã hóa đầu cuối tuyệt đối, đảm bảo rằng chỉ bạn mới là người biết đồ đạc của mình đang ở đâu.

Giữ nguyên giá, tương thích phụ kiện của AirTag cũ

Một tin vui cho những tín đồ của Apple là AirTag thế hệ 2 vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ và mức giá không đổi. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại những chiếc móc khóa Hermes hay ví da đắt tiền đã mua cho phiên bản trước. Sản phẩm được bán với giá 29 USD (khoảng 760.000 đồng) cho một chiếc và 99 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) cho bộ 4 chiếc, hứa hẹn sẽ lại 'cháy hàng' trong thời gian tới.

Tin liên quan

AirTag 2 có thể ra mắt năm 2024

AirTag 2 có thể ra mắt năm 2024

AirTag 2 có thể trang bị chip Ultra Wideband U2 và trở thành một phần trong hệ sinh thái điện toán không gian của Apple.

Khám phá thêm chủ đề

AirTag 2 Apple Nâng cấp thiết bị định vị chip Ultra Wideband Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận