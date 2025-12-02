Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lộ diện thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan: Việt Nam cạnh tranh khốc liệt cho HCV

Thu Bồn
Thu Bồn
02/12/2025 16:06 GMT+7

Không khí chuẩn bị cho SEA Games 33 ở các đội tuyển đang nóng lên từng ngày. Trong khi chủ nhà Thái Lan vừa công bố thủ quân mới đầy tài năng, thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đón tin vui về lực lượng, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho tấm HCV danh giá.

Chatchu-on Moksri lãnh ấn tiên phong

Mới đây, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi thông báo chủ công Chatchu-on Moksri sẽ đảm nhận vai trò thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia tại kỳ SEA Games sắp tới. Quyết định này đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ của bóng chuyền nữ xứ sở chùa vàng và sự tin tưởng tuyệt đối vào tài năng sinh năm 1999. Dù còn khá trẻ, nhưng Chatchu-on đã là trụ cột của bóng chuyền nữ Thái Lan trong nhiều năm qua.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận trọng trách lớn lao, tân đội trưởng Chatchu-on không giấu được sự xúc động: "Tôi ngạc nhiên khi bản thân trở thành đội trưởng nhanh như vậy. Tôi cảm thấy rất vui khi đảm nhận vai trò này và sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ thể thao Thái Lan sẽ cổ vũ cho đội bóng chuyền nam và nữ, cũng như tất cả các VĐV khác để giành HCV tại SEA Games trên sân nhà".

Lộ diện thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan: Việt Nam cạnh tranh khốc liệt cho HCV - Ảnh 1.

Chatchu-on Moksri được giao tấm băng thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan

ẢNH: TVA

Việc công bố Chatchu-on đeo băng thủ quân cũng là tín hiệu cho thấy đội tuyển nữ Thái Lan đã hoàn thiện bộ khung mạnh nhất. Hiện tại, các ngôi sao hàng đầu của họ đang thi đấu tại nước ngoài đều đã tề tựu về nước để chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh, Thái Lan được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm HCV. Lâu nay, bóng chuyền nữ Thái Lan luôn giữ vị thế thống trị tuyệt đối qua nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực. Tuy nhiên, tại kỳ đại hội lần này, họ được dự báo sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn.

Thanh Thúy trở về cống hiến cho bóng chuyền nữ Việt Nam

Trong khi đó, đối trọng lớn nhất của người Thái – đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games. Tin vui nhất đối với người hâm mộ chính là sự góp mặt của tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy.

Mới đây, trang chủ CLB Gunma Green Wings (Nhật Bản) đã xác nhận việc Thanh Thúy sẽ tạm chia tay đội bóng để trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Cụ thể, "4T" sẽ bỏ lỡ vòng 9 giải vô địch quốc gia nữ và Cúp Hoàng hậu Nhật Bản để toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển tại SEA Games 33.

Lộ diện thủ quân bóng chuyền nữ Thái Lan: Việt Nam cạnh tranh khốc liệt cho HCV - Ảnh 2.

Thanh Thúy rời Nhật Bản để hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: CLB GUNMA GREEN WINGS

Sự trở về của Thanh Thúy là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện lối chơi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Giới chuyên môn nhận định, khoảng cách về trình độ giữa bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng được thu hẹp. Do đó, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

Ở trận chung kết SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia năm 2023, Thanh Thúy và các đồng đội đã để thua Thái Lan với tỷ số 1-3. Trận thua đó vừa là bài học, vừa là động lực để các cô gái Việt Nam quyết tâm hơn trong lần tái ngộ này.

Xem thêm bình luận