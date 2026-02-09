Lộ giá pin iPhone 17 Pro Max

Theo Wccftech, dữ liệu rò rỉ mới nhất cho thấy Apple có thể kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc thay thế viên pin 5.088 mAh của iPhone 17 Pro Max. Cụ thể, trong một bài đăng trên X, nguồn rò rỉ Schrödinger tiết lộ rằng thỏi pin này chỉ có giá 12 USD, nhưng mức phí mà Apple thu về khi người dùng mua pin thay thế từ cửa hàng tự sửa chữa của Apple lên đến 119 USD, tức cao gấp 10 lần.

Việc thay thế pin của Apple không rẻ, dù xét theo bất kỳ khía cạnh nào ẢNH: WCCFTECH

Với mức giá thay pin là 119 USD, Apple có thể thu được lợi nhuận lên tới 100 USD cho mỗi lần người dùng thay pin iPhone 17 Pro Max, tương đương 89%, nếu dựa trên ước tính chi phí của Schrödinger. Ngay cả khi tính đến quy mô kinh tế thấp hơn khi thay pin, đây vẫn là một mức lợi nhuận khổng lồ, có thể coi là "sự bóc lột trắng trợn".

Ngoài chi phí thay pin đắt đỏ, Apple cũng yêu cầu người dùng trả một khoản không hề rẻ cho các linh kiện khác trên iPhone 17 Pro Max khi cần thay thế. Cụ thể, phí thay mặt kính sau là 159 USD, camera trước là 199 USD, vỏ máy kèm pin là 299 USD và màn hình là 379 USD (với iPhone 17 Pro là 329 USD).

Apple tính phí cao 'nhưng xứng đáng'

Để thấy được mức giá "ưu đãi" mà Apple nhận được từ các nhà cung cấp ra sao, Schrödinger cho biết viên pin silicon-carbon 6.000 mAh có giá lên đến 18 USD, dù có dung lượng lớn hơn và được thiết kế nhỏ gọn hơn.

Mặc dù Schrödinger không đi sâu vào ưu nhược điểm của pin silicon-carbon, nhưng nếu những con số này chính xác, chúng cho thấy một bức tranh đáng kinh ngạc về lợi nhuận mà Apple thu được từ việc thay thế pin.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng iPhone 17 Pro Max đã giành chiến thắng trong các bài kiểm tra thời lượng pin quy mô lớn của CNET, khi vượt qua 35 smartphone khác. Đáng chú ý, iPhone 17 tiêu chuẩn và OnePlus 15 cũng đạt vị trí cao trong các bài kiểm tra, mặc dù iPhone 17 có dung lượng pin nhỏ hơn 49,4% so với OnePlus 15. Kết quả chỉ ra rằng, chính những tối ưu hóa trong hệ điều hành có thể bù đắp cho chi phí mà người dùng bỏ ra cho iPhone của Apple, ngay cả khi công ty tính phí không rẻ cho linh kiện pin.