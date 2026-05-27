Lò giết mổ cạnh kho thuốc trừ sâu

NGƯỜI DÂN BẤT AN
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi) bày tỏ bất an khi lò giết mổ gia súc của bà Nguyệt nằm phía sau một công ty chuyên cung ứng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất dùng trong nông nghiệp. Theo ông Tuấn, Thông tư số 13 ngày 10.6.2017 của Bộ NN-PTNT (cũ) quy định: cơ sở giết mổ phải cách biệt tối thiểu 1 km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm, như: bãi rác, nghĩa trang, nhà máy và hóa chất độc hại. Tuy nhiên, lò giết mổ nói trên lại nằm cạnh kho thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất độc hại.
Ngoài ra, theo thông tin từ Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Vĩnh Lợi, trước đây cơ sở của bà Nguyệt giết mổ 3 - 5 con heo mỗi ngày, nhưng từ tháng 4.2026 đến nay tăng lên 15 - 17 con heo nên quá tải. Do đó, chủ lò mổ tiến hành sửa chữa với thời gian kéo dài dẫn đến mất an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra, Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Vĩnh Lợi phát hiện lò giết mổ sử dụng nguồn nước ngầm trực tiếp không qua lắng lọc, không kiểm định; khối lượng hồ chứa nước chưa đảm bảo dung tích nước phục vụ giết mổ; nước dùng vệ sinh chuồng trại và heo nuôi nhốt chưa rõ sử dụng từ nguồn nào; chưa có bệ mổ tách biệt so với nền, thịt dễ nhiễm bẩn; chưa có hệ thống làm lòng tách biệt với khu vực sạch; khu giết mổ chưa có tường ngăn cách biệt so với khu nuôi nhốt; không có hệ thống móc treo, phần kệ để thịt làm bằng vật liệu chống rỉ nhưng vệ sinh kém; sau ca giết mổ vẫn còn thịt vụn, côn trùng bu bám khu vực này; người tham gia giết mổ mang đất bẩn từ sân trước vào khu vực giết mổ; xung quanh khu vực giết mổ còn các mảng tường đóng rong, không được rửa sạch; chuồng trại xuống cấp, đọng nước, hệ thống thoát chất thải hạn chế, nền bong tróc; phần lớn chất thải chưa được xử lý triệt để nên xung quanh lò mổ có mùi hôi.
CẦN TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ
Cũng theo Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Vĩnh Lợi, vị trí lò mổ nằm gần chợ Cầu Trâu, gần kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, không tách biệt với khu dân cư xung quanh. Đặc biệt gần đây, Công an xã Vĩnh Lợi 2 lần bắt quả tang lò mổ của bà Nguyệt cho công nhân bơm nước vào heo trước khi giết mổ. Qua đó, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 20 triệu đồng.
Trước thực trạng nêu trên, Trạm chăn nuôi và thú y khu vực Vĩnh Lợi nhận thấy lò giết mổ của bà Nguyệt không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y trong khâu kiểm soát giết mổ. Từ đó, đơn vị kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Cà Mau kiểm tra thủ tục hành chính, điều kiện vệ sinh thú y, đánh giá thực trạng lò mổ của bà Nguyệt để có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý hành vi vi phạm, mức độ có liên quan của chủ cơ sở cho bơm nước vào heo trước khi giết mổ.
Phạt chủ lò giết mổ trong khu nghĩa địa 370 triệu đồng
Ngày 9.9.2025, Báo Thanh Niên có bài Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa đề cập lò giết mổ của ông Hồ Văn Chiến, ở ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi (Cà Mau) nằm trong khu nghĩa địa và lò hỏa táng, cách bãi rác tập trung của tỉnh Bạc Liêu (cũ) chỉ khoảng 200 m.
Sau khi báo phản ánh, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại lò mổ này. Theo đó, ngày 18.3.2026, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 370 triệu đồng, với các hành vi vi phạm, như: không có giấy phép môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn về chất thải từ 10 lần trở lên; khai thác nước, đất không có giấy phép; không nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở). Hình thức phạt bổ sung là buộc di dời dự án đầu tư, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch của tỉnh Cà Mau. Hiện lò mổ này đã đóng cửa, ngưng hoạt động.
