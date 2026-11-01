Lỗ hổng lớn trên thị trường tiền số

Reuters ngày 31.10 đưa tin các sàn giao dịch tiền số đang nhanh chóng củng cố hệ thống bảo mật và kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin trong ngành, sau vụ tấn công vào sàn Binance với thiệt hại kỷ lục. Các nhà phân tích và giới lãnh đạo trong ngành cho rằng lĩnh vực này cần hành động khẩn trương hơn nữa, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy việc tích hợp sâu hơn các tài sản số vào hệ thống tài chính, có thể làm gia tăng rủi ro đối với lĩnh vực vốn từng ghi nhận nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Những vụ tấn công lớn

Cuộc tấn công mạng vào Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, hôm 30.10 (giờ VN) thu hút sự chú ý mới đến vấn nạn trộm cắp tiền số. Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho rằng khoảng 6,36 tỉ USD đã bị chuyển ra khỏi ví trên 10 blockchain, hầu hết diễn ra trong khoảng 20 phút.

Trước đó, ngày 21.2.2025, tin tặc đánh cắp khoảng 1,5 tỉ USD tiền số từ một ví lạnh (thiết bị phần cứng lưu trữ ngoại tuyến khóa riêng tư) Ethereum của sàn giao dịch tiền số Bybit (trụ sở tại UAE). Tin tặc đã xâm nhập vào quy trình phê duyệt giao dịch, lừa các bên có thẩm quyền ký duyệt giao dịch. FBI cho biết tin tặc đã nhanh chóng chuyển một phần tài sản bị đánh cắp thành Bitcoin và các loại tiền số khác, rồi phân tán vào hàng ngàn địa chỉ trên nhiều blockchain khác nhau.

Binance vừa bị đánh cắp tiền số kỷ lục Ảnh: Reuters

Một vụ đáng chú ý khác xảy ra vào tháng 3.2022 khi Ronin Network, nền tảng blockchain gắn liền với trò chơi trực tuyến Axie Infinity, mất tiền số trị giá gần 620 triệu USD sau khi bị tin tặc xâm nhập vào hệ thống xác thực giao dịch. Tin tặc đã giành quyền kiểm soát các khóa riêng tư thuộc về những người xác thực để phê duyệt các giao dịch rút tiền trái phép. Cũng trong năm 2022, tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong BSC Token Hub kết nối BNB Beacon Chain và BNB Smart Chain, rút đi khoảng 2 triệu token BNB có giá trị ước tính 586 triệu USD. BNB Chain cho biết tin tặc đã lợi dụng một khiếm khuyết trong quá trình xác thực các thông điệp chuỗi chéo (cross-chain message).

Nguy cơ gia tăng

Tiền số thường được giao dịch trên các mạng lưới phi tập trung, cho phép luân chuyển một cách nhanh chóng và thường có tính giả danh, khiến cho các vụ xâm nhập trở nên khó truy vết. Binance cho rằng vụ xâm nhập trên là một cuộc tấn công phức tạp, không phải do một cá nhân thực hiện, trong đó có việc một máy tính xách tay bị chiếm quyền kiểm soát cùng các phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động ngay trong quá trình tấn công.

Tin tặc tẩu tán tiền số bằng cách nào ? Theo chuyên trang CryptoSlate, những tin tặc đứng sau vụ tấn công vào Binance đã sử dụng các thủ thuật rửa tiền chưa từng thấy, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi số tài sản đánh cắp được sang các loại tiền số khác. Công ty Chainalysis cho rằng tin tặc đã dùng công nghệ tự động hóa để che giấu đường đi của số tiền bị đánh cắp. Các tài sản bị đánh cắp liên tục được luân chuyển giữa các địa chỉ tiền số có mối liên hệ với nhau, đôi khi quay lại những ví từng tham gia trước đó, tạo nên lịch sử giao dịch phức tạp. Các nhà điều tra cũng xác định được một mô thức đặc thù trên blockchain Tron, trong đó nhiều ví nhận đúng 1 TRX trước khi tiếp nhận thêm các khoản tiền rồi chuyển tiếp chúng đến những địa chỉ khác. Điều tra của Công ty Elliptic cho thấy tin tặc còn ưu tiên việc chuyển đổi nhanh chóng hơn là bảo toàn giá trị tài sản bị đánh cắp.

Trong khi phương thức tấn công trong vụ Binance vẫn chưa được xác định đầy đủ, nghiên cứu công bố trên chuyên san Frontiers in Blockchain vào năm ngoái tổng hợp 80 vụ tấn công sàn giao dịch tiền số cho thấy những lỗ hổng về quản lý ví, khóa riêng tư và hệ thống nội bộ đã tồn tại trong lĩnh vực này từ nhiều năm. Đáng chú ý là 39 vụ liên quan truy cập trái phép ví nóng, 10 vụ liên quan máy chủ và hệ thống bị xâm nhập, 7 vụ liên quan người nội bộ và 6 vụ liên quan rò rỉ dữ liệu.

Trong cảnh báo mới nhất, Hãng AP dẫn lời Phó chủ tịch Andy Ward tại Công ty Absolute Security (Mỹ) cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dẫn đến những vụ tấn công mạng với quy mô lớn và phức tạp hơn. Ở một góc độ khác, chuyên gia Chris Perkins tại Tập đoàn Franklin Templeton (Mỹ) kêu gọi vận dụng AI để phát hiện và giải quyết những lỗ hổng nhằm tăng cường an ninh mạng.