Sàn tiền số Binance bị hack, rủi ro cho nhà đầu tư như thế nào?

Khoảng 6,3 tỉ USD tiền số bốc hơi trên sàn Binance

Chiều 30.10, đồng tiền Bitcoin tiếp tục giảm xuống mức thấp, còn 77.594 USD sau khi lao thẳng đứng trong sáng đầu ngày từ mức 81.000 USD. Ethereum cũng giảm xuống còn 2.221 USD; BNB - token do Binance phát hành, đã giảm hơn 6% trong vòng 24 giờ, hiện còn 702 USD... Hầu hết các đồng tiền số lẫn token được giao dịch đều chìm trong sắc đỏ kể từ rạng sáng nay, sau khi thông tin sàn Binance bị hack. Theo thông báo mới nhất của Binance trên mạng xã hội X, sự cố an ninh nghiêm trọng này tác động đến khối tài sản ước tính lên tới 6,3 tỉ USD, biến đây thành vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Sàn giao dịch tiền số Binance bị hack (hình ảnh là đồng xu biểu tượng Bitcoin nằm trong logo Binance) ẢNH: KHƯƠNG NHA

Kết quả điều tra sơ bộ của Binance chỉ ra rằng, sự cố bắt nguồn từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư vận hành hệ thống bị xâm nhập trái phép. Lỗ hổng này tạo điều kiện cho tin tặc thâm nhập vào một phân vùng dịch vụ nội bộ và kích hoạt các lệnh rút tiền ra ngoài. Dù vậy, sàn khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy mã khóa cá nhân (private key) của các ví lưu trữ bị rò rỉ. Toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền hiện tiếp tục tạm dừng để rà soát an toàn.

Binance cũng cho biết 3 tỉ USD đã bị đóng băng. Điều này có nghĩa số tiền thật sự đã bị mất đi vẫn còn hơn 3 tỉ USD. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) của Binance tuyên bố kỳ vọng sàn sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng.

Theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, sự kiện này đã tác động đến nhiều nhà đầu tư tiền số trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng theo tìm hiểu của ông đến chiều 30.10 thì chưa có nhà đầu tư Việt Nam lên tiếng mình bị mất tiền. Trong khi đó, các giao dịch trên sàn Binance vẫn được thực hiện bình thường nhưng chỉ có rút tiền là chưa thực hiện được. Đây là sàn giao dịch lớn nên vị phối hợp điều tra, truy vết và giảm thiểu thiệt hại được xử lý khá nhanh chóng.

Ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TP.HCM cho rằng Binance đã có những động thái thông tin mình bạch, xử lý, đóng băng và cơ chế tài sản bảo chứng khá tốt nên người dùng không quá hoang mang. Điều này phần nào cho thấy việc ngăn chặn hoàn toàn các vụ tấn công sàn mã hóa là điều vô cùng khó và không thể đạt 100%. Tuy vậy, quy trình, thời gian xử lý, cơ chế bồi hoàn… mới tạo dựng được lòng tin trong lòng người dùng và các nhà đầu tư. Vụ hack này sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá thế nào là một sàn giao dịch uy tín và an toàn.

Rủi ro cho nhà đầu tư tiền số

Sàn Binance bị hack không phải là lần đầu tiên nhưng đây là vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử thị trường tiền số trên thế giới với qui mô bỏ xa gấp nhiều lần thiệt hại mà sàn Bybit gặp hồi tháng 2.2025 khi tin tặc lấy đi khoảng 1,5 tỉ USD tiền điện tử. Đây là vụ tấn công lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa từ trước đến nay khiến nhà đầu tư phải suy nghĩ về rủi ro khi sở hữu loại tài sản này.

Ông Phan Dũng Khánh nhận định, tấn công mạng không loại trừ bất kỳ sàn giao dịch nào. Cho đến hiện nay, chỉ trừ những quỹ đầu tư ETF vào tiền số là chưa bị tấn công vì lưu ký tập trung. Đồng thời, quy mô các cuộc tấn công mạng ngày càng lớn và mức độ tinh vi hơn. Bởi theo nhiều chuyên gia công nghệ tài chính đều đã cho rằng AI có thể làm được tất cả. Đặc biệt, AI có thể dò ra được các lỗ hổng nhanh chóng và dễ dàng để khai thác tấn công. Điều này là rủi ro lớn nhất cho những nhà đầu tư tiền số.

"Không giống như vàng, chứng khoán hay bất động sản, những tài sản trên mạng như tiền số sẽ dễ bị mất cắp nhiều hơn. Có thể nói rằng, chỉ sau một đêm, nhà đầu tư tiền số có khi bị mất hết tài sản. Dù vậy, điều đang khiến nhà đầu tư vẫn yên tâm là Binance có đảm bảo trường hợp bị hack sẽ đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư. Nhưng với các sàn giao dịch khác, nhỏ hơn thì việc đền bù thiệt hại sẽ khó hơn", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa cấp phép chính thức cho bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa, tiền số nào thì các nhà đầu tư cá nhân vẫn đang giao dịch trên các sàn nước ngoài. Vì vậy, theo ông Khánh, nhà đầu tư càng phải thận trọng. Còn theo ông Trần Xuân Tiến, vụ hack sàn Binance sẽ không ảnh hưởng tới thời gian cấp phép sàn mã hóa của chính phủ trong thời gian tới. Bởi có hay không vụ hack này, các tiêu chuẩn về bảo mật, an toàn tài sản… trong việc cấp phép các sàn giao dịch mã hóa tại Việt Nam đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Không nhất thiết phải có sàn ngay lập tức mà cần hướng tới hoạt động ổn định, an toàn.