Lo nguồn cung điện nguy cấp, EVN đề nghị PVN nhường khí cho sản xuất điện

Trong văn bản gửi đến PVN và các doanh nghiệp ngày 16.5 vừa qua, EVN cho biết, hệ thống điện đang vận hành hết sức khó khăn. Trong 4 tháng đầu năm, thời tiết khô hạn diễn ra trên toàn quốc gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện.

Đến ngày 12.5, có 13/47 hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết hoặc gần mực nước chết. Đa số các hồ thủy điện còn lại có mực nước thấp hơn nhiều so với mực nước quy định trong quy trình điều tiết hồ chứa, liên hồ chứa.

Nhiều hồ thủy điện đã cạn nước, EVN đề nghị PVN ưu tiên nhường khí để sản xuất điện EVN

Trong khi đó, công tác cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) cho sản xuất điện không đáp ứng được yêu cầu vận hành… Cụ thể, nguồn khí Đông Nam bộ đang trên đà suy giảm mạnh trong những năm gần đây. Lượng khí cấp cho sản xuất điện chỉ còn trung bình khoảng 13,5 - 14 triệu m3/ngày, trong khi nhu cầu khí để vận hành tối đa của các nhà máy tuabin khí khu vực này là trên 21 triệu m3/ngày.

Lượng khí ở khu vực Tây Nam bộ cấp cho sản xuất điện chỉ đạt trung bình khoảng 4 triệu m3/ngày, trong khi nhu cầu khí để vận hành tối đa của các nhà máy tuabin khí Cà Mau khoảng 6 triệu m3/ngày.

Theo đó, để đảm bảo cung cấp đủ điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, EVN đề nghị PVN, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP, Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau hỗ trợ, ưu tiên nhường khí cho sản xuất điện trong 2 tháng cao điểm mùa khô (tháng 5, tháng 6).

Cụ thể, EVN đề xuất PVN và các doanh nghiệp trước mắt xem xét cho ngừng toàn bộ Nhà máy đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ để nhường khí cho sản xuất điện từ nay cho đến hết tháng 5.

Theo dự báo của EVN, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 5 - 7) sẽ rất khó khăn; đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 - 4.900 MW.

EVN nhận định, nếu tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến bất lợi như thời gian qua, lượng nước về các hồ thủy điện và cung ứng nhiên liệu (than, dầu, khí) cho các nhà máy điện không được cải thiện, hệ thống thống điện sẽ rơi vào tình huống nguy cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Lo thiếu điện cục bộ từ nay tới 25.5, Thủ tướng họp gấp

PVN phải cân đối đủ khí, dầu cho nhà máy điện

Liên quan tới vấn đề đảm bảo cung ứng điện, chiều 18.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với các bộ, ngành và các doanh nghiệp về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm nay.

Chỉ đạo tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn EVN, PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện ngay các giải pháp cần thiết để bảo đảm cung ứng đủ điện, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn mang tính ngắn hạn, cục bộ đến ngày 25.5.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu TKV và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước. Các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu triển khai các giải pháp phù hợp, kể cả giải pháp vay mượn, mua, ứng trước... than chưa dùng đến của các nhà máy điện khác để phát điện. PVN có trách nhiệm cân đối đủ khí, dầu cho các nhà máy điện trên cơ sở đề nghị của EVN.



Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các công việc tiếp theo để bảo đảm nguồn cung ứng điện trong mùa khô năm nay và thời gian tới; giao Bộ trưởng Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tiết kiệm điện và phát động phong trào tiết kiệm điện trước ngày 25.5.