Lo sợ bị FIFA trừng phạt, Thái Lan vẫn giữ ông Somyot Poompanmoung làm Chủ tịch FAT

Hôm 1.7, báo chí Thái Lan cho biết ông Somyot Poompanmoung sẵn sàng từ chức Chủ tịch FAT, sau đề nghị của ông Prawit Wongsuwan - Phó thủ tướng Thái Lan kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia.

Ông Somyot Poompanmoung vẫn làm Chủ tịch FAT đến hết nhiệm kỳ vào tháng 2.2024 FAT

Trước đó, trong cuộc họp Hội đồng Ủy ban Olympic Thái Lan ngày 30.6, ông Prawit Wongsuwan yêu cầu Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung phải giữ lời hứa từ chức sau khi đội tuyển U.22 Thái Lan không thể giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 32, đồng thời chịu trách nhiệm về cuộc ẩu đả với đội tuyển U.22 Indonesia trong trận chung kết hôm 16.5.

"Tôi không muốn đất nước đánh mất uy tín chỉ vì một hiệp hội thể thao. Vì vậy, Chủ tịch FAT phải từ chức, cùng cả những thành viên trong ban huấn luyện tạo nên vụ ẩu đả", ông Prawit Wongsuwan nói với báo chí Thái Lan. Ông Somyot Poompanmoung sau đó xác nhận sẵn sàng từ chức.

Tuy nhiên, việc ông Somyot Poompanmoung bị buộc từ chức Chủ tịch FAT do sự can thiệp của một quan chức thuộc cơ quan thể thao khác và của Chính phủ Thái Lan, có thể dẫn đến vi phạm quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). "Đây được coi là hành động can thiệp của cơ quan chính phủ vào công việc của Liên đoàn Bóng đá", tờ Matichon (Thái Lan) cho biết.

Ông Somyot Poompanmoung trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan khi đến dự cuộc họp Hội đồng quản trị FAT ngày 3.7 Main Stand TH

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị FAT đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong ngày 3.7 để đánh giá việc Chủ tịch FAT từ chức như hiện nay liệu có bị ảnh hưởng tới lệnh cấm vận của FIFA hay không, cũng như các tác động khác liên quan tới bóng đá Thái Lan.

"Sau cuộc họp, Hội đồng quản trị FAT ra quyết định ông Somyot Poompanmoung vẫn làm Chủ tịch FAT đến hết nhiệm kỳ vào tháng 2.2024. Lý do chính của quyết định này là để tránh các biện pháp trừng phạt từ FIFA, vì can thiệp chính trị lên cơ quan bóng đá", tờ Main Stand TH cho biết.

Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung cũng cho biết: "Tại thời điểm này tôi vẫn chưa chính thức gửi đơn từ chức. Lãnh đạo Cơ quan quản lý thể thao của Thái Lan cho biết, ông ấy không thể chấp thuận lý do từ chức của tôi".