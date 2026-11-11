Lộ trình đến bất định ở Israel

Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử lại làm cho việc thành lập chính phủ mới trở thành tiến trình với kết cục hiện vẫn bất định. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuy thất cử nhưng chưa hẳn đã hết cơ hội.

Ông Eisenkot có nhiều lợi thế ban đầu nhưng trở ngại cũng không ít. Thách thức lớn nhất là gắn kết những lực lượng có quan điểm rất khác nhau, có thể dựa vào các đảng trung dung, đối lập và sự hậu thuẫn của các đảng Ả Rập, lôi kéo các đảng Do Thái chính thống (Haredi) hoặc tìm một chính phủ đoàn kết dân tộc có sự tham gia của những thành phần ôn hòa trong đảng Likud của ông Netanyahu.

Tuy nhiên, phương án nào cũng có trở ngại. Sự hậu thuẫn của các đảng Ả Rập gây tranh cãi trong một bộ phận chính trường Israel; các đảng Haredi bất đồng với ông về nghĩa vụ quân sự; còn hợp tác với Likud lại vướng câu hỏi về vai trò của Thủ tướng Netanyahu. Ông Eisenkot có cơ hội thay đổi chính quyền khi thành lập được liên minh ổn định bền vững.

Các lãnh đạo đảng phái và những quan chức Israel khác tập trung chụp ảnh lưu niệm nhân ngày khai mạc quốc hội khóa 26 của Israel ngày 10.11 Ảnh: Reuters

Ông Netanyahu thất thế nhưng hiện chưa hẳn đã hết thời. Đảng Likud vẫn là đảng lớn nhất. Phe đối lập chưa hẳn đã hoàn toàn thống nhất nội bộ. Các đảng chống Netanyahu thống nhất ở mục tiêu thay đổi lãnh đạo, nhưng chưa chắc thống nhất về chính sách an ninh, quan hệ với các đảng Arab, nghĩa vụ quân sự và cải cách tư pháp. Nếu ông Eisenkot thất bại, cơ hội lại đến tay ông Netanyahu, được duy trì khi người này tiếp tục tạm quyền và cả trong tổng tuyển cử lại.

Kết cục hiện bất định. Ba kịch bản có thể xảy ra là ông Eisenkot lập được chính phủ, ông Netanyahu tận dụng chia rẽ của đối thủ để trở lại hoặc hoặc cả hai đều không đủ lực lượng, buộc Israel phải bầu cử lại.

Dù kịch bản nào xảy ra, vấn đề cốt lõi vẫn là sự phân cực sâu sắc trong xã hội Israel. Israel đã có lộ trình tương đối rõ để hình thành chính phủ mới, nhưng cái kết vẫn bất định.