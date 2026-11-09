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    Vẫn chiêu thức nhằm nhiều đích

    PHẠM LỮ
    PHẠM LỮ
    Ủy ban Châu Âu vừa tung đòn nhằm vào ứng dụng TikTok của hãng ByteDance của Trung Quốc. EU cáo buộc TikTok vi phạm Đạo luật Dịch vụ số của EU, dùng thuật toán liên tục đẩy nội dung đã gây hại sức khỏe tinh thần người dùng.

    Đây là lần thứ ba trong năm nay EU ra chiêu với nền tảng này: tháng 2 là thiết kế gây nghiện, tháng 7 là tài khoản của trẻ vị thành niên và giờ là chính thuật toán đề xuất. Liên tục như thế cho thấy việc gia tăng áp lực có chủ đích và nhằm nhiều đích cùng lúc.

    Vẫn chiêu thức nhằm nhiều đích - Ảnh 1.

    Ủy ban Châu Âu vừa tung đòn nhằm vào ứng dụng TikTok

    Ảnh: Reuters

    Trước hết là mục đích tận dụng danh nghĩa của việc bảo vệ trẻ em vốn rất nhạy cảm về chính trị - xã hội trên khắp EU khi nhiều thành viên của khối hạn chế trẻ em tiếp cận và sử dụng mạng xã hội. Can thiệp trực tiếp vào cách thuật toán vận hành, tức là vào cốt lõi của TikTok như thế giúp EU xác lập và khẳng định quyền lực số của khối này. TikTok không đứng một mình mà là một trong những doanh nghiệp của Trung Quốc bị EU coi là đối tượng cần kiểm soát trên thị trường. 

    EU sử dụng công cụ khác nhau, từ luật nền tảng, hải quan đến kiểm soát sáp nhập nhưng nhằm vào cùng diện đối tượng. Cách thức này còn nhằm mục tiêu tạo thế cho ra tay tương tự với các tập đoàn công nghệ số của các nước khác trên thế giới, đặc biệt của Mỹ, bảo toàn cơ sở bác bỏ cáo buộc nhắm vào một quốc gia cụ thể.

    Với lập luận chung là bảo vệ người tiêu dùng, EU còn dùng việc quy trách nhiệm TikTok để đáp ứng nhu cầu đối nội, đồng thời xác lập luật chơi cho không gian số chứ không để cho các đối tác bên ngoài tùy ý quyết định cuộc chơi. EU tự tin cho rằng khối này có thị trường đủ lớn đến mức các đối tác không thể bỏ qua và phải "nhập gia tùy tục". Từ đó, EU xây dựng vai trò trong việc xác định luật chơi chung ở lĩnh vực này.

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