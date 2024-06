Loại cá tốt cho tuổi thọ, bạn nên thêm vào chế độ ăn

Theo đó, tiêu thụ nhiều cá nhỏ như cá trích, cá cơm, cá mòi và giảm lượng thịt có thể có tác dụng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa tử vong sớm trên toàn thế giới, theo chuyên trang y tế Medical Express.



Thống kê cho thấy bệnh tim mạch vành, đột quỵ, tiểu đường và ung thư ruột chiếm 44% số ca tử vong trên toàn cầu.

Tăng tiêu thụ các loại cá nhỏ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim và tiểu đường, giúp kéo dài tuổi thọ Pexels

Trong khi đó, các loại cá nhỏ như cá trích, cá cơm và cá mòi - rất giàu axit béo omega-3, có thể ngăn ngừa các bệnh kể trên, cô Kate Donelan, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Stanford Healthcare ở California (Mỹ), cho biết.

Cô Kate Donelan nói: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thực phẩm giàu omega-3 như cá trích và cá mòi, có tác dụng giảm viêm, cải thiện mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cá cũng chứa nhiều canxi và vitamin B12.

Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Tsukuba, Nhật Bản, tiến hành đã phát hiện ra rằng tăng tiêu thụ cá nhỏ và giảm thịt có thể giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư đại trực tràng.

Các tác giả đã kết luận tiêu thụ nhiều loại cá nhỏ có thể mang lại lợi ích lớn lao cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong việc giảm bệnh tim mạch vành.

Tại sao cá nhỏ mà không phải cá lớn?

Các nhà nghiên cứu cho biết các loại cá nhỏ như cá trích, cá cơm và cá mòi - rất giàu axit béo omega-3, có giá trị dinh dưỡng cao, thân thiện với môi trường, thường có chi phí không cao và là loài cá phong phú trong đại dương.

Ngoài ra, cô Christine Ryan, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, nhấn mạnh rằng cá lớn có thể không tốt bằng cá nhỏ vì tích tụ nhiều chất gây ô nhiễm, như thủy ngân, có thể tích tụ trong cơ thể theo thời gian và dẫn đến các vấn đề sức khỏe.

Chuyên gia Ryan giải thích: Một lý do để tập trung vào cá nhỏ là vì an toàn hơn những loài cá lớn. Cá nhỏ không sống lâu nên không có đủ thời gian để hấp thụ kim loại nặng trong môi trường, nên an toàn cho người ăn hơn.