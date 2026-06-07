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Sức khỏe

Loại quả chứa 90% nước giúp cơ thể giải nhiệt ngày nắng nóng

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
07/06/2026 11:25 GMT+7

Nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước và mệt mỏi. Bầu chứa khoảng 90% nước, giúp bổ sung dịch, hỗ trợ giải nhiệt tự nhiên, đồng thời dễ tiêu hóa, phù hợp với thực đơn thanh mát trong những ngày oi bức.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước và nhanh mệt mỏi. Bên cạnh các loại đồ uống giải khát, việc bổ sung những thực phẩm giàu nước cũng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với nhiệt độ cao, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Bầu là thực phẩm phù hợp trong ngày nóng

Bà Nmami Agarwal, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết bầu là một trong những loại rau thường bị bỏ qua trong bữa ăn hằng ngày dù mang lại nhiều lợi ích.

Loại quả chứa 90% nước giúp cơ thể giải nhiệt ngày nắng nóng - Ảnh 1.

Bầu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là trong những tháng hè

Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Theo bà, khi thời tiết nóng bức, cơ thể luôn cần duy trì trạng thái mát mẻ, đủ nước. Bầu đáp ứng khá tốt những nhu cầu này nhờ thành phần chứa khoảng 90% là nước. Loại rau quen thuộc này giúp bổ sung nước cho cơ thể một cách tự nhiên. Bầu cũng có lượng calo thấp và tạo cảm giác thanh mát khi sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Bà Agarwal nhận định rằng bầu là thực phẩm đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe trong những tháng hè.

Hỗ trợ duy trì năng lượng và dễ tiêu hóa

Ngoài khả năng bổ sung nước, bầu còn chứa kali. Khoáng chất này giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh.

Trong thời tiết nắng nóng, cơ thể thường cảm thấy nặng nề nếu tiêu thụ các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc khó tiêu.

Bầu có đặc tính dễ tiêu hóa nên không tạo áp lực lớn cho hệ tiêu hóa. Nhờ đó, cơ thể cảm thấy nhẹ bụng và dễ chịu hơn.

Theo bà Agarwal, trong khi nhiều người tìm đến các loại đồ uống lạnh để giải nhiệt tức thời, bầu lại giúp cơ thể cảm thấy mát mẻ từ bên trong.

Dễ chế biến, phù hợp với nhiều bữa ăn

Bầu có lượng calo thấp nên phù hợp với những người muốn ăn uống thanh đạm hơn. Đây cũng là loại thực phẩm dễ kết hợp trong thực đơn hằng ngày.

Người dùng có thể chế biến bầu thành nhiều món ăn khác nhau như món xào, món canh, súp. Sự đa dạng trong cách chế biến giúp bầu trở thành lựa chọn đơn giản nhưng hữu ích để bổ sung vào khẩu phần ăn trong những ngày thời tiết oi bức.

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