Sức khỏe

Loại quả quen thuộc có thể phòng ung thư, ngừa đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
05/01/2026 13:54 GMT+7

Mãng cầu ta (quả na) nổi tiếng với hương vị đậm đà và kết cấu dẻo mềm ngon miệng, nhưng ít ai biết loại quả này chứa hàng loạt chất dinh dưỡng như vitamin C, kali, magie, chất chống oxy hóa, có thể phòng ung thư ngừa đột quỵ.

Sau đây là những lợi ích chưa từng nghe tới của mãng cầu ta, theo các nghiên cứu khoa học được cập nhật đến cuối năm 2025.

Không chỉ là món ăn ngon miệng, các nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy mãng cầu ta chứa những hợp chất quý giá giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính nguy hiểm, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Loại quả cực ngon có thể phòng ung thư ngừa đột quỵ - Ảnh 1.

Mãng cầu ta chứa những hợp chất quý giá giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính nguy hiểm

Ảnh: Freepik

Kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của mãng cầu ta là khả năng điều hòa huyết áp nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào. Theo các chuyên gia, một quả mãng cầu (160 g) cung cấp đến 10% nhu cầu kali và hơn 6% nhu cầu magie hằng ngày.

Cả kali và magie đều giúp giãn nở mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Một đánh giá năm 2017 cho thấy cứ bổ sung thêm 100 mg magie mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ huyết áp cao. Ngoài ra, các axit béo thiết yếu trong mãng cầu như axit linoleic và oleic cùng với kali giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và hỗ trợ chức năng tim toàn diện.

Tiềm năng chống ung thư 

Mãng cầu ta chứa các hợp chất flavonoid bao gồm catechin, epicatechin và epigallocatechin. Các nghiên cứu đã chứng minh những chất này có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí tạp chí học thuật European Journal of Nutrition & Food Safety lưu ý rằng các chất chống oxy hóa trong mảng cầu ta có khả năng ức chế tế bào ung thư và kích thích quá trình tự chết tế bào (apoptosis) ở một số loại ung thư. Đặc biệt, chất chống oxy hóa carotenoid như lutein không chỉ bảo vệ mắt mà còn được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và bệnh tim, theo Healthline.

Các lợi ích sức khỏe khác

Chống viêm: Mãng cầu ta chứa axit kaurenoic và các flavonoid giúp giảm các protein gây viêm, ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

Tăng cường miễn dịch: Loại quả ngon miệng này cung cấp lượng vitamin C dồi dào (91 mg/100 g thịt quả), giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Mãng cầu ta giàu chất xơ (12 - 19% nhu cầu chất xơ hằng ngày) giúp ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Giảm đau khớp: Hàm lượng magie cao trong mãng cầu ta giúp cân bằng nước và loại bỏ axit tại các khớp, giảm triệu chứng viêm khớp.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng

Vỏ và hạt mãng cầu ta có chứa một lượng nhỏ độc tố annonacin. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chỉ ăn phần thịt quả, tuyệt đối không ăn vỏ hoặc hạt.

