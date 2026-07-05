Loại rau dân dã ví như 'kho dinh dưỡng', mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Rau lang là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến và có vị ngọt thanh, loại rau này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng với lượng hợp lý.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau lang cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, kali, mangan cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi như polyphenol và flavonoid.

Rau lang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng với lượng hợp lý Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dù củ khoai lang chứa nhiều tinh bột, phần lá và ngọn non của rau lang lại rất ít calo và giàu chất xơ. Theo Trung tâm Y tế, Đại học Rochester (Mỹ), chế độ ăn giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết và tăng cảm giác no sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất polyphenol trong lá khoai lang có khả năng cải thiện độ nhạy insulin và giảm stress ô xy hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ và không thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Tốt cho tim mạch

Theo bà Teresa Fung, giáo sư dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ), chế độ ăn nhiều rau xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ cung cấp chất xơ, kali và các chất chống ô xy hóa.

Rau lang là nguồn kali khá dồi dào. Khoáng chất này giúp cân bằng tác động của natri trong cơ thể, góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất xơ trong rau còn hỗ trợ giảm cholesterol LDL ("cholesterol xấu"), từ đó có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một trong những ưu điểm nổi bật của rau lang là giàu chất xơ không hòa tan. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, nhờ đó phòng ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Ngoài ra, các hợp chất thực vật trong rau còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đồ họa: P.H tạo từ AI

Giúp bảo vệ mắt và tăng cường miễn dịch

Rau lang chứa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ niêm mạc.

Bên cạnh đó, vitamin C trong rau lang còn hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, thúc đẩy quá trình lành vết thương và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Chống ô xy hóa, giảm viêm

Theo một đánh giá đăng trên Journal of Medicinal Food, lá khoai lang chứa nhiều polyphenol, flavonoid và anthocyanin. Đây đều là những chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và góp phần giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo nên luộc hoặc hấp rau lang để giữ được nhiều dưỡng chất hơn so với chế biến ở nhiệt độ quá cao. Đồng thời, cần rửa sạch rau trước khi nấu và kết hợp đa dạng các loại rau trong chế độ ăn hằng ngày để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng. Người mắc bệnh thận mạn hoặc phải hạn chế kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn nhiều rau lang.