Loạn dịch vụ truyền nước biển tại nhà

Các hội nhóm trên mạng xã hội như "truyền nước biển tại nhà TP.HCM", "truyền nước biển tại nhà - dịch vụ khám bệnh tại nhà TP.HCM", "dịch vụ y tế tại nhà TP.HCM" hiện có hàng ngàn thành viên. Đa số các bài đăng là của những người cần tìm dịch vụ truyền nước biển, có người để lại số điện thoại.



Đủ loại dịch vụ, giá cả

Trung tuần tháng 6.2024, PV Báo Thanh Niên liên hệ với trang Facebook "truyền nước biển tại nhà". Một người đàn ông bắt máy, cho biết sẵn sàng đến nhà truyền nước biển và hỏi PV địa chỉ, tình trạng sức khỏe. Khi nghe chúng tôi nói bị sốt và mệt mỏi, người này cho biết cần truyền nước biển và đạm, tổng cộng 700.000 đồng.

Chỉ cần vào các hội nhóm và thông báo có nhu cầu truyền nước biển tại nhà là khách hàng được phục vụ DU YÊN

Một website có tên "dịch vụ bác sĩ (BS) khám tại nhà" đăng lời mời chào khám bệnh tại nhà với các BS chuyên khoa, điều dưỡng giỏi, nhiều kinh nghiệm, công tác nhiều năm tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc… Gọi điện theo số hotline của trang web thì PV được một người đàn ông giới thiệu nhiều loại nước biển giá từ 200.000 - 1,8 triệu đồng. Khi PV nói đến trực tiếp cơ sở để truyền thì người này từ chối và cúp máy.

Liên hệ trang Facebook có tên "tiêm truyền dịch nước biển tại nhà TP.HCM", chúng tôi được một người đàn ông tự giới thiệu là y sĩ báo giá nước biển dao động từ 700.000 - 1 triệu đồng, tiền khám bệnh 100.000 đồng.

Thông qua các bài đăng quảng cáo trên Facebook, PV Báo Thanh Niên thấy một bài đăng quảng cáo của người tên V. với bài viết "dịch vụ y tế tại nhà TP.HCM 24h". Người này cũng giới thiệu các dịch vụ khám bệnh và tư vấn tại nhà, truyền nước biển. V. cho biết còn tiêm thuốc, truyền trắng da, truyền dịch đào thải độc tố, tiêm sẹo lồi… và thậm chí có cả dịch vụ nâng ngực, nâng mũi, hút mỡ.

Tương tự, dịch vụ truyền nước biển tại nhà khác có tên "dịch vụ y tế gia đình T.P" cũng quảng cáo truyền nước trái cây, truyền dịch đào thải độc tố, truyền trắng da tại nhà, truyền dịch điều trị rối loạn tiền đình… Mặc dù trên bài quảng cáo có giới thiệu địa chỉ trên đường Lạc Long Quân, P.1, Q.11, nhưng khi PV nói muốn được đến trực tiếp địa chỉ cơ sở để truyền nước biển thì người quản lý hotline cho biết cơ sở này chỉ làm việc tại nhà khách hàng, giá dao động từ 350.000 - 650.000 đồng cho mỗi loại dịch truyền khác nhau...

Tới tận quán cà phê chẩn bệnh, truyền nước biển

Ngày 26.6, chỉ với nội dung đăng ngắn gọn "mình cần truyền nước biển tại Q,3, mọi người báo giá giúp em với" trên nhóm "truyền nước biển tại nhà TP.HCM", chị A.T đã nhận được hàng chục lời mời kết bạn và tin nhắn với nội dung "có người truyền chưa ạ; mình cần truyền nước biển phải không ạ; khám truyền nước và đạm vitamin trọn gói 650.000 đồng nha bạn"...

Truyền nước biển trong quán cà phê DUY TÍNH

Sau đó, vào sáng 27.6, liên lạc qua Facebook, một người phụ nữ có tên là V.K.P và chồng nhận truyền nước biển cho chị A.T tại một quán cà phê trên đường Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1. Ngay khi đến gặp chị A.T, bà V.K.P đo nhiệt độ và huyết áp. Người này cũng hỏi sơ qua thông tin trước giờ có truyền lần nào chưa, có bị dị ứng thuốc, bị suy nhược cơ thể không...? Khi chị A.T lắc đầu thì bà V.K.P nói: "Bây giờ chị truyền cho em một chai nước biển, chích một mũi bổ khỏe tổng cộng 450.000 đồng. Để chị xem em có sốt không, nếu có sốt thì chị truyền thêm cho em một chai hạ sốt nữa là thêm 250.000 đồng". Khi đo nhiệt độ chị A.T khoảng 37 độ C thì người này nói chỉ cần truyền, tiêm thuốc bổ khỏe.

Sau một hồi chuẩn bị dụng cụ, thuốc và dịch để truyền cho chị A.T, bà V.K.P hỏi chị có bị run rẩy tay chân hay không? Chị A.T nói có thì người này "chẩn đoán" chị bị hạ can xi, rồi báo giá thêm thuốc truyền can xi là 330.000 đồng. Tổng chi phí chị A.T phải trả là 780.000 đồng.

Chai dung dịch truyền cho một khách hàng tại nhà DUY TÍNH

Trong lúc bà V.K.P truyền nước biển cho chị A.T thì lực lượng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng Phòng y tế Q.1 vào kiểm tra. Theo giải trình của bà V.K.P, bà có học lớp sơ cấp y 12 tháng vào năm 2009; không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (KCB). Bà P. cho biết trong tháng 6 đã truyền dịch tại nhà cho 2 khách hàng, giá 350.000 đồng/người. Với hành vi vi phạm không chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép, bà V.K.P đã bị lập biên bản và sẽ bị xử phạt đến 80 triệu đồng; buộc ngưng ngay việc hành nghề KCB trái phép.

Từ vụ bà V.K.P truyền nước biển tại quán cà phê, Sở Y tế phát hiện trang Facebook "Truyền nước biển tại nhà - dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà TP.HCM" của Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc y tế VMEDI (Q.Bình Tân). Bà V.K.P nói trên với tên Facebook Phung Vu có tham gia bình luận tại trang này để tìm khách hàng có nhu cầu truyền nước biển tại nhà.

Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế đã kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc y tế VMEDI. Ông N.B.T, giám đốc công ty, xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là bệnh viện, trạm y tế, phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (trừ lưu trú bệnh nhân); bán buôn tổng hợp (thiết bị vật tư y tế); bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm... Ông N.B.T cho biết từ tháng 10.2023 - 1.2024 ông đã thực hiện truyền nước biển tại nhà cho khách hàng nhưng sau đó ngưng hoạt động.

Đến tháng 3.2024, ông T. lập website "Vmedi.com.vn" để kết nối với các BS, điều dưỡng tham gia truyền nước biển khi khách hàng có nhu cầu. Hiện trên website Vmedi.com.vn có hơn 40 tài khoản đăng ký tham gia, trong đó có 20 tài khoản (gồm các BS, y sĩ, điều dưỡng) đã được duyệt tham gia hoạt động. Theo Sở Y tế TP.HCM, hành vi vi phạm pháp luật này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân và Thanh tra Sở đang củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý công ty trên. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đang kiểm tra loại hình dịch vụ này.