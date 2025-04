Loạt bom tấn hứa hẹn 'khuấy động' mùa phim hè 2025

Mùa phim hè năm nay cũng là mùa phim siêu anh hùng khi có đến 3 dự án của dòng phim này ra rạp, trong đó có The Fantastic Four: First Steps của đạo diễn Matt Shakman. Phim giới thiệu "bộ tứ siêu đẳng" Fantastic Four hoàn toàn mới của hãng Marvel gồm các thành viên: Mister Fantastic do Pedro Pascal đóng, Invisible Woman do Vanessa Kirby đóng, Human Torch do Joseph Quinn đóng, The Thing do Ebon Moss-Bachrach đóng. Dự án đồng thời cũng trình làng kẻ chuyên đi ăn các hành tinh - phản diện Galactus do Ralph Ineson đóng. Phim dự kiến ra rạp ngày 25.7