Loạt diễn biến khiến chính trường Mỹ xôn xao

Buổi phỏng vấn chấn động

Chính trường Mỹ xôn xao trong ngày 16.12 sau khi bài phỏng vấn của Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles với tạp chí Vanity Fair được công bố. Bài phỏng vấn thẳng thắn đến bất ngờ của bà Wiles - vốn được biết đến là người kín tiếng và tránh xa truyền thông - đã nêu ra nhiều nhận xét gây chú ý về chính quyền Tổng thống Trump. Bà bày tỏ quan ngại về chính sách nhập cư, thuế quan... Trong bài phỏng vấn có đoạn bà mô tả Tổng thống Trump "có tính cách của người nghiện rượu", và Phó tổng thống JD Vance là "người theo thuyết âm mưu". Bà cũng phàn nàn về Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và tỉ phú Elon Musk trong thời gian ông làm việc cho Ban hiệu quả chính phủ (DOGE) hồi đầu năm.

'Tổng quản' Nhà Trắng nói ông Trump ‘mang tính cách người nghiện rượu’

Ngay lập tức, Nhà Trắng và những cố vấn thân cận với ông Trump đã công khai ủng hộ bà Wiles. Cá nhân ông Trump khi trả lời truyền thông ngày 16.12 cũng đồng tình với nhận xét rằng ông mang tính cách "người nghiện rượu" dù không uống. "Tôi thường nói nếu uống thì tôi rất dễ trở thành người nghiện. Đó là một tính chiếm hữu cao", ông Trump nói. Bà Wiles nhấn mạnh rằng bài báo trên Vanity Fair được biên tập mang tính công kích, thiếu trung thực, và nhiều nội dung bà nói bị cắt khỏi ngữ cảnh, tuy nhiên bà không phủ nhận những phát ngôn được công bố. Tờ Politico ngày 17.12 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ có nhiều thành viên đảng Cộng hòa thất vọng về bài phỏng vấn trên. Theo đó, đảng này cho rằng đây là thời điểm Nhà Trắng cần nhấn mạnh các thành tựu trong 1 năm qua, nhằm tạo bàn đạp cho bầu cử giữa kỳ vào năm sau, chứ không phải gây thêm những rạn nứt và hoài nghi.

Tổng thống Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles ẢNH: AFP

Ký sắc lệnh kỷ lục

Cũng liên quan diễn biến tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump hôm 16.12 (giờ địa phương) có thêm những sắc lệnh quan trọng. Tờ The Washington Post ngày 17.12 đưa tin ông Trump đã bổ sung 20 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hoặc một phần, nâng tổng số lên 39 quốc gia bị hạn chế. 14 quốc gia trước đây bị cấm nhập cảnh vào Mỹ một phần nay phải đối diện lệnh cấm hoàn toàn.

Theo AFP, Tổng thống Trump đang rất tích cực với việc ký sắc lệnh trong năm đầu nhiệm kỳ 2. Công báo Liên bang Mỹ cho hay tính đến ngày 15.12, ông Trump đã ban hành 221 sắc lệnh hành pháp. Con số này nhiều hơn so với tổng 4 năm nhiệm kỳ đầu của ông (2017 - 2021), đồng thời vượt xa những tổng thống tiền nhiệm gần đây, những người ký trung bình 30 - 40 sắc lệnh mỗi năm. Gần 60% sắc lệnh của ông Trump từ đầu năm tới nay tập trung vào các vấn đề trong nước, trong khi chưa đến 10% liên quan đến chính sách đối ngoại. Phần còn lại trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác.