Loạt diễn biến mới báo hiệu rắc rối cho ông Trump

Reuters dẫn một nguồn tin tiết lộ đội ngũ của ông Trump đã nhận được thông báo từ văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách cuộc điều tra, vào ngày 5.6. Tin tức xuất hiện hai ngày sau khi các luật sư của ông Trump gặp các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ để trao đổi về sự vụ, nỗ lực được cho là để ngăn chặn việc truy tố.



Ông Trump trên sân golf ở Virginia (Mỹ) ngày 25.5 Reuters

Các tờ Politico, The New York Times (NYT) và The Wall Street Journal (WSJ) đều nhận định diễn biến trên là dấu hiệu rõ ràng nhất đến nay cho thấy ông Trump có thể sắp phải đối mặt việc bị truy tố hình sự. Theo NYT, đội ngũ của ông Smith có khả năng đã hoàn thành phần lớn cuộc điều tra, và việc gửi thông báo như vậy thường được tiến hành trước khi các công tố viên đưa ra cáo trạng.

Theo Politico, các động thái gần đây báo hiệu rằng cuộc điều tra của ông Smith sắp đi đến quyết định truy tố, có thể là "trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ tới". Tờ báo cho hay trong những tuần qua ông Smith đã triệu tập một số nhân vật thân cận với ông Trump ra làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ xử lý tài liệu mật, bao gồm luật sư Evan Corcoran. Một cựu phát ngôn viên của ông Trump, Taylor Budowich, hôm 7.6 xác nhận rằng ông đã xuất hiện trước một đại bồi thẩm đoàn khác ở bang Florida.

Chuyện đại bồi thẩm đoàn Florida đã được tờ WSJ đưa tin vào đầu tuần này, giữa lúc các công tố viên thảo luận việc nên tiến hành bước tiếp theo ở Florida hay ở Washington D.C. Vì cuộc điều tra xem xét các hành động mà ông Trump đã thực hiện tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida, một số cựu công tố viên nói Bộ Tư pháp Mỹ có thể cần đưa ra cáo trạng tại nơi mà vi phạm xảy ra, theo WSJ. Việc đưa thủ tục tố tụng đến Florida cũng sẽ giúp ngăn chặn khả năng phía ông Trump tuyên bố rằng cựu tổng thống thuộc đảng Cộng hòa không được xét xử công bằng tại Washington D.C, nơi có xu hướng ngả về phe Dân chủ. Ông Trump đã lên tiếng bác bỏ thông tin sắp bị truy tố.