Loạt phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Pokémon tái ngộ khán giả

Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ không chỉ thu hút thế hệ khán giả nhí mà còn khơi gợi ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X, 9X từng gắn bó với thế giới Pokémon trên màn ảnh nhỏ.

Cảnh trong phim hoạt hình Pokémon chân trời mới ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER

Khác với hành trình quen thuộc xoay quanh cậu bé Ash Ketchum (Satoshi) - nhân vật biểu tượng của thương hiệu Pokémon suốt nhiều năm, Pokémon chân trời mới mở ra một chương hoàn toàn mới với hai nhân vật trung tâm là Liko và Roy. Trong đó, Liko là cô bé đến từ vùng Paldea mang theo chiếc mặt dây chuyền bí ẩn, còn Roy là cậu bé sở hữu quả bóng Poké Ball chứa nhiều điều chưa được khám phá. Cả hai bước vào chuyến phiêu lưu mới giữa thế giới Pokémon rộng lớn, gặp gỡ nhiều người bạn, thử thách và những bí mật đang chờ được hé lộ.

Một trong những điểm đáng chú ý của lần trở lại này là Pokémon chân trời mới sẽ lần đầu tiên được phát hành với phiên bản lồng tiếng Việt chính thức. Điều này giúp bộ phim gần hơn với khán giả nhỏ tuổi trong nước, đồng thời tạo sự thân thuộc cho những người từng yêu thích Pokémon. Sau khi phát sóng trên VTV2, loạt phim cũng sẽ lần lượt được phát hành trên nền tảng FPT Play và kênh YouTube Pokémon Việt Nam Official.