Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Loạt phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Pokémon tái ngộ khán giả

Thu Thủy
Thu Thủy
26/05/2026 06:30 GMT+7

Sau hơn một thập niên vắng bóng trên sóng truyền hình quốc gia, loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản Pokémon sẽ chính thức tái ngộ khán giả Việt với series hoàn toàn mới mang tên Pokémon chân trời mới (Pokémon Horizons), phát sóng trên VTV2 từ 30.5.

Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ không chỉ thu hút thế hệ khán giả nhí mà còn khơi gợi ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X, 9X từng gắn bó với thế giới Pokémon trên màn ảnh nhỏ.

Loạt phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản Pokémon tái ngộ khán giả- Ảnh 1.

Cảnh trong phim hoạt hình Pokémon chân trời mới

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER

Khác với hành trình quen thuộc xoay quanh cậu bé Ash Ketchum (Satoshi) - nhân vật biểu tượng của thương hiệu Pokémon suốt nhiều năm, Pokémon chân trời mới mở ra một chương hoàn toàn mới với hai nhân vật trung tâm là Liko và Roy. Trong đó, Liko là cô bé đến từ vùng Paldea mang theo chiếc mặt dây chuyền bí ẩn, còn Roy là cậu bé sở hữu quả bóng Poké Ball chứa nhiều điều chưa được khám phá. Cả hai bước vào chuyến phiêu lưu mới giữa thế giới Pokémon rộng lớn, gặp gỡ nhiều người bạn, thử thách và những bí mật đang chờ được hé lộ.

Một trong những điểm đáng chú ý của lần trở lại này là Pokémon chân trời mới sẽ lần đầu tiên được phát hành với phiên bản lồng tiếng Việt chính thức. Điều này giúp bộ phim gần hơn với khán giả nhỏ tuổi trong nước, đồng thời tạo sự thân thuộc cho những người từng yêu thích Pokémon. Sau khi phát sóng trên VTV2, loạt phim cũng sẽ lần lượt được phát hành trên nền tảng FPT Play và kênh YouTube Pokémon Việt Nam Official.

Tin liên quan

Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry... xuất hiện tại lễ hội phim hoạt hình

Doraemon, Pokémon, Tom & Jerry... xuất hiện tại lễ hội phim hoạt hình

Chương trình có tên gọi Pops Kids và Những người bạn với hàng trăm nhân vật hoạt hình nổi tiếng từng đi vào tuổi thơ của nhiều thế hệ sẽ được tái hiện trên sân khấu.

Lộ diện phim hoạt hình đầu tiên thực hiện hoàn toàn bằng AI

Khám phá thêm chủ đề

POKÉMON khán giả nhí Phim hoạt hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận