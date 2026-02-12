Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa
Chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Loạt phim ra rạp dịp tết

Thanh Chi
Thanh Chi
12/02/2026 08:00 GMT+7

Phòng vé Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến sự áp đảo của phim Việt, trong đó có 4 tác phẩm cùng ra rạp ngay mùng 1 tết (17.2).

Trấn Thành trở lại đường đua phim tết với Thỏ ơi khai thác xung đột tâm lý của các cặp đôi trước những hoài nghi, cám dỗ, tổn thương, lừa dối... trong tình yêu. Ngoài vai trò đạo diễn, anh còn tham gia diễn xuất bên cạnh loạt nhân tố mới: LyLy, Pháo, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam…

Loạt phim ra rạp dịp tết- Ảnh 1.

Phòng vé tết 2026 là “đại tiệc” phim Việt khi phim nội chiếm số lượng áp đảo ngoài rạp

ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) đưa người xem vào không gian đậm chất văn hóa Bắc bộ với câu chuyện đầy tiếng cười xen lẫn mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình đa thế hệ của một nghệ nhân nấu phở luôn trăn trở chuyện truyền nghề. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương…

Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn kiêm đóng vai chính, khắc họa khoảng cách thế hệ giữa người cha bảo thủ và cô con gái mới lớn (Đoàn Minh Anh) trong không gian sống cũ kỹ, chật hẹp.

Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) đánh dấu màn tái hợp của Tuấn Trần - Phương Anh Đào cùng câu chuyện vừa hài hước, vừa căng thẳng về mối quan hệ tréo ngoe giữa bà mẹ đơn thân sinh con nhờ tinh trùng được hiến tặng và người cha "trời cho".

Ngoài ra, phòng vé Việt mùa tết 2026 còn có sự góp mặt của Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền, khởi chiếu 26.2), kể về chuyến du lịch để đời của gia đình Phương (Uyển Ân) với đủ cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, tổn thương, mâu thuẫn cho đến hàn gắn, chữa lành. Khán giả cũng có thêm lựa chọn với Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công, khởi chiếu 27.2) xoay quanh hành trình tìm kiếm ước mơ của những người trẻ giữa hiện thực khốc liệt.

Bên cạnh đó, rạp Việt ngày tết còn có sự xuất hiện của loạt phim hoạt hình quốc tế. Mùng 1 tết chứng kiến màn ra mắt của Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo, mở ra hành trình dấn thân đầy mạo hiểm của Chickenhare và đồng đội để cứu lấy giống loài. Trong khi đó, Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray kể cuộc chiến của nhóm thú cưng khỏi âm mưu nguy hiểm và Khủng long đón tết - khám phá chuyến du hí "xuyên không", cùng ra mắt mùng 4 tết (20.2). 

