Loạt 'siêu dự án' khởi công, khánh thành ngày 19.12

Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 232 dự án, công trình của bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty tại 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công và khánh thành vào ngày 19.12 tới. Trong đó, có 149 dự án dự kiến khởi công và 83 dự án khánh thành.

Dự kiến 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ và lãnh đạo các bộ.

Sân bay Long Thành đã hoàn thiện cơ bản để đón chuyến bay đầu tiên vào 19.12 ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 19.12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ khánh thành dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - dự án thành phần 3 với quy mô 98.563 tỉ đồng.

ACV cho biết sẽ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành. Dự kiến đây cũng là điểm cầu chính trong lễ khánh thành, động thổ các dự án trên cả nước.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có 2 đường cất hạ cánh; 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm; 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án gồm các hạng mục chính: hạ tầng khu bay với 2 đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, chiều rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động.

Nhà ga hành khách có công suất thiết kế 25 triệu khách/năm, tổng diện tích sàn 373.000 m2. Các công trình phụ trợ như nhà để xe; các nhà ga hàng hóa có tổng công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; trạm cung cấp nhiên liệu, thoát và xử lý nước thải...

Ngoài ra, giao thông kết nối trực tiếp với sân bay gồm tuyến số 1 nối sân bay với QL51, quy mô 6 làn xe, tuyến số 2 nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành, quy mô 4 làn xe và các nút giao.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ khởi công hạng mục hạ tầng kết nối trên tuyến và quảng trường ga Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), quy mô 3.347 tỉ đồng.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng ẢNH: BQLDA

Dự án sẽ đầu tư tuyến đường bộ kết nối vào các ga với tối thiểu 2 làn xe cơ giới; 2 làn xe thô sơ, vỉa hè rộng tối thiểu 3 m.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư dự kiến 203.200 tỉ đồng (tương đương 8,37 tỉ USD). Trên tuyến có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/giờ trên đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/giờ cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/giờ đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía đông.

Dự án bao gồm 10 dự án thành phần, ngoài 2 dự án xây dựng công trình còn có 7 dự án giải phóng mặt bằng và một dự án di dời hạ tầng điện. Dự kiến sẽ thu hồi diện tích đất 3.162 ha, tái định cư hơn 7.500 hộ. Chi phí giải phóng mặt bằng gần 36.000 tỉ đồng.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic (khu B) ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic - Hà Nội

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phân khu khoảng 16.000 ha. Quy mô thực hiện dự án dự kiến khoảng 10.000 ha với quy mô dân số khoảng 800.000 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến 350.000 tỉ đồng.

Dự án dự kiến chia 4 phân khu chính, gồm phân khu A: phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại Khu B.

Phân khu B, C, D: phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Địa điểm: thuộc phạm vi 12 xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa (Hà Nội).

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Dự án dự kiến khởi công tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, do Công ty CP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tuyến metro dài 54 km, được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/giờ. Khi khai thác sẽ có 6 đoàn tàu hoạt động và một tàu dự phòng.

Phối cảnh dự án metro Bến Thành - Cần Giờ ẢNH: T.N

Trước đó, ngày 5.12, UBND TP.HCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Vinspeed làm nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự án được xây đường đôi, khổ 1.435 mm, với chiều dài tuyến chính hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng 17 tấn/trục.

Công trình ga gồm 2 ga, giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành, Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; 1 depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ, 1 trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỉ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm).

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 30 tháng kể từ ngày được giao đất, thời gian khai thác trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9 (P.Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang chạy nước rút để hoàn thành cơ bản vào 19.12 ẢNH: HỒNG LIÊN

Khởi công, khánh thành loạt đường bộ cao tốc

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP sẽ được khởi công tại điểm đầu thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có quy mô vốn 18.002 tỉ đồng (gồm vốn ngân sách và vốn đối ứng của nhà đầu tư), dài gần 66 km, giúp rút ngắn thời gian từ TP.HCM đi Đà Lạt, sẽ thi công trong 25 tháng, thu phí hơn 23 năm. Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; điểm cuối tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, kết nối vào cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 74 km, được khởi công cuối tháng 6.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, ngày 19.12, dự kiến loạt cao tốc Bắc - Nam sẽ khánh thành gồm đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Chí Thạnh - Vân Phong; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau; Biên Hòa - Vũng Tàu, một phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh...

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng khởi công nhiều dự án hạ tầng lớn như mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; hoàn thiện hầm Thần Vũ, hầm núi Vung trên cao tốc Bắc - Nam...