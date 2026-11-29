Tối 29.11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk), cho biết một số nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng do lốc xoáy.
Theo ông Thạch, khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trên vịnh Xuân Đài, quét qua khu vực nuôi tôm hùm của người dân rồi di chuyển vào đất liền, làm hư hỏng khoảng 6 căn nhà. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả. UBND phường Xuân Đài cũng tổ chức kiểm tra, ghi nhận thiệt hại.
Dự kiến sáng 30.11, địa phương thành lập đoàn thẩm định để đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở xem xét hỗ trợ người dân theo quy định.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh lốc xoáy hình thành trên vịnh Xuân Đài, quét qua các lồng bè nuôi tôm hùm rồi di chuyển vào khu dân cư. Hình ảnh trong các clip cho thấy nhiều nhà dân bị tốc mái.
Cháy tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên
Cũng trong chiều 29.11, tại khu vực Khoa Xét nghiệm hóa sinh - vi sinh, Bệnh viện đa khoa Phú Yên xảy ra sự cố cháy, làm hư hỏng một số trang thiết bị xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch.
Ngay khi phát hiện sự cố, lãnh đạo bệnh viện cùng các bộ phận liên quan triển khai biện pháp ứng phó, phối hợp lực lượng chức năng xử lý đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực khác.
Trong chiều cùng ngày, Ban giám đốc bệnh viện tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình, triển khai phương án khắc phục và bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh. Bệnh viện điều phối sử dụng hệ thống thiết bị xét nghiệm hiện có tại khu vực khám bệnh và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ trực thuộc để duy trì hoạt động chuyên môn.
Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Hiện đơn vị tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, khắc phục sự cố và phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
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