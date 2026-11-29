Tối 29.11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk), cho biết một số nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng do lốc xoáy.

Theo ông Thạch, khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện trên vịnh Xuân Đài, quét qua khu vực nuôi tôm hùm của người dân rồi di chuyển vào đất liền, làm hư hỏng khoảng 6 căn nhà. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy xuất hiện trên vịnh Xuân Đài ở Đắk Lắk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả. UBND phường Xuân Đài cũng tổ chức kiểm tra, ghi nhận thiệt hại.

Dự kiến sáng 30.11, địa phương thành lập đoàn thẩm định để đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở xem xét hỗ trợ người dân theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh lốc xoáy hình thành trên vịnh Xuân Đài, quét qua các lồng bè nuôi tôm hùm rồi di chuyển vào khu dân cư. Hình ảnh trong các clip cho thấy nhiều nhà dân bị tốc mái.