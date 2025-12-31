Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lỗi hẹn tuyến đường P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
31/12/2025 09:29 GMT+7

Tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, nhưng đến nay mới đạt khoảng 75% khối lượng thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và du lịch.

Ngày 31.12, ông Trần Văn Hiệp, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cũ), cho biết tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt mới đạt khoảng 75% khối lượng thi công.

Tiến độ chậm tuyến đường Đà Lạt ảnh hưởng đến đời sống người dân và du lịch - Ảnh 1.

Tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt mới đạt khoảng 75% khối lượng thi công

ẢNH: LÂM VIÊN

Dự án tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt (P.5 và P.7, TP.Đà Lạt cũ) đến P.Lang Biang - Đà Lạt (TT.Lạc Dương, H.Lạc Dương cũ) có chiều dài 8,9 km, được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án đầu tư từ tháng 10.2022, tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công tháng 8.2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đoạn tuyến vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo ông Trần Văn Hiệp, tiến độ dự án chậm chủ yếu do vướng công tác giải phóng mặt bằng và mưa nhiều, không thuận lợi cho thi công. Tại đoạn ngã ba Măng Lin (đầu thôn Măng Lin), đơn vị thi công đang đổ đất nâng cao nền đường, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Riêng đoạn từ ngã ba đường ĐT 722 (hướng đi hồ Suối Vàng) qua Trung tâm y tế Lạc Dương hiện vẫn còn vướng mặt bằng. P.Lang Biang - Đà Lạt đang phối hợp với đơn vị chủ rừng để xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân liên quan, làm cơ sở xử lý theo quy định.

Tiến độ chậm tuyến đường Đà Lạt ảnh hưởng đến đời sống người dân và du lịch - Ảnh 2.

Tuyến đường qua khu vực Hố Đất Đen hiện vướng giải phóng mặt bằng

ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị P.Lang Biang - Đà Lạt cho biết, đoạn từ ngã ba đường ĐT 722 qua Trung tâm y tế Lạc Dương, khu vực Hố Đất Đen, hiện vẫn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đến nay mới có 49/72 hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công; các hộ còn lại liên quan đến đất lâm nghiệp, cần tiếp tục xác định lại nguồn gốc đất theo quy định.

Tiến độ chậm tuyến đường Đà Lạt ảnh hưởng đến đời sống người dân và du lịch - Ảnh 3.

Ngổn ngang tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tiến độ chậm tuyến đường Đà Lạt ảnh hưởng đến đời sống người dân và du lịch - Ảnh 4.

Thi công đường chậm, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Măng Lin

ẢNH: LÂM VIÊN

Ghi nhận của PV Thanh Niên từ đầu tháng 12.2025 đến nay cho thấy, việc lưu thông qua đoạn ngã ba Măng Lin gặp nhiều khó khăn do nền đường đất lún, trơn trượt. Những ngày cuối tháng 12, dù thời tiết nắng ráo, nhiều xe tải có tải trọng lớn vẫn không thể lưu thông qua đoạn đường đang thi công.

Ông Nguyễn Văn Đường (ở thôn Măng Lin) cho biết, vào những ngày mưa, đoạn đường đang đổ đất trở nên trơn trượt, khiến xe cộ không thể lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi học của học sinh cũng như việc đi lại, sản xuất của người dân trong khu vực.

Tiến độ chậm tuyến đường Đà Lạt ảnh hưởng đến đời sống người dân và du lịch - Ảnh 5.

Đoàn đường đầu ngã ba Măng Lin đang thi công ảnh hưởng đến việc đi lại

ẢNH: LÂM VIÊN

“Con tôi học Trường THCS - THPT Đống Đa ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách nhà khoảng 4 km. Có những ngày mưa, từ thôn Măng Lin tôi phải chở con vòng qua làng hoa Vạn Thành, vào trung tâm Đà Lạt rồi chạy lên trường, quãng đường tăng lên gần 12 km”, ông Đường cho biết.

Lãnh đạo P.Lang Biang - Đà Lạt cũng thừa nhận việc thi công tuyến đường từ P.Cam Ly - Đà Lạt đến P.Lang Biang - Đà Lạt chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. 

Không chỉ vậy, tình trạng này còn tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch, khi xe chở du khách không thể lưu thông từ làng hoa Vạn Thành qua khu du lịch Thung Lũng Vàng và núi Lang Biang.

