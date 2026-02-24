Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn
Quan sát:

Lợi ích quyết định hành xử

PHẠM LỮ
24/02/2026 07:29 GMT+7

Mối quan hệ giữa Hungary và Slovakia với Ukraine gia tăng mức độ bất hòa và căng thẳng rõ rệt khi 2 nước này, vốn là thành viên EU lẫn NATO, cáo buộc Ukraine không chịu xúc tiến việc tu sửa tuyến đường ống dẫn dầu lửa "Hữu nghị" từ Nga sang Trung Âu.

- Ảnh 1.

Hungary và Slovakia là những trường hợp ngoại lệ trong EU vẫn nhập khẩu dầu của Nga, do chưa thể tìm được nguồn cung ứng thay thế

ảnh: reuters

Cùng với những cáo buộc này, Hungary tuyên bố sẽ ngừng cung ứng dầu cho Ukraine và dọa phủ quyết trong EU về việc giải ngân gói tài chính 90 tỉ euro dành cho Ukraine. Còn Slovakia cho biết sẽ ngừng cung cấp điện cho Ukraine.

Thời gian qua, EU cấm vận và tẩy chay năng lượng của Nga để Moscow bị cạn kiệt nguồn tài chính. Tuy nhiên Hungary và Slovakia là những trường hợp ngoại lệ trong EU, vẫn nhập khẩu dầu của Nga do chưa thể tìm được nguồn cung ứng thay thế.

Tuyến đường ống dẫn dầu lửa trên bị hư hỏng ở đoạn trên lãnh thổ Ukraine. Tình trạng hư hỏng này càng kéo dài thì việc cung ứng dầu lửa cho Hungary và Slovakia càng không được đảm bảo. Từ góc độ lợi ích riêng, cả việc Ukraine không nhanh chóng sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu lửa lẫn phản ứng của Hungary và Slovakia đều không có gì là khó hiểu. Nga càng không xuất khẩu được dầu lửa thì càng có lợi cho Ukraine. Nhưng Ukraine càng chậm trễ sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu thì càng bất lợi và thêm khó khăn cho Hungary và Slovakia. Là thành viên EU và NATO, Hungary và Slovakia có trách nhiệm chung là hậu thuẫn Ukraine chiến tranh với Nga. Nhưng nếu hậu thuẫn Ukraine theo cách và với mức độ như Kyiv mong muốn thì Hungary và Slovakia lại bị thiệt. Cho nên, hai nước này chọn lợi ích quốc gia chứ không chọn đồng minh, càng không chọn đối tác ngoài liên minh. Bất hòa giữa Hungary và Slovakia với Ukraine vì thế còn làm nội bộ EU và Kyiv thêm phân rẽ và phân hóa.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Xem thêm bình luận