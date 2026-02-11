NATO bắt đầu sứ mệnh mới ở Bắc Cực

Sứ mệnh mới, mang tên Canh gác Bắc Cực, sẽ phối hợp sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của các đồng minh NATO trong khu vực, bao gồm các cuộc tập trận, theo Reuters dẫn thông báo từ trụ sở quân sự của NATO.

Lính thủy đánh bộ Ý vào vị trí trong cuộc diễn tập đổ bộ tấn công, nằm trong một cuộc tập trận của NATO, ở phía trên Vòng Bắc Cực ở Na Uy vào ngày 10.3.2024 Ảnh: AFP

"Canh gác Bắc Cực nhấn mạnh cam kết của liên minh trong việc bảo vệ các thành viên và duy trì sự ổn định ở một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược và thách thức nhất về môi trường trên thế giới", tướng không quân Mỹ Alexus G. Grynkewich, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, cho hay.

Ông Grynkewich nhấn mạnh sứ mệnh Canh gác Bắc Cực "sẽ tận dụng sức mạnh của NATO để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta và đảm bảo Bắc Cực và vùng Bắc Cực vẫn an toàn".

NATO bắt đầu lên kế hoạch cho sứ mệnh Canh gác Bắc Cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte có cuộc hội đàm tại Thụy Sĩ vào tháng trước, giữa lúc cuộc khủng hoảng Greenland lên đến đỉnh điểm, bắt nguồn từ việc ông Trump muốn Mỹ kiểm soát Greenland, vốn là một phần của Đan Mạch.

Ông Rutte và ông Trump nhất trí rằng NATO sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ Bắc Cực, trong khi Đan Mạch, Mỹ và Greenland sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề Greenland.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho hay lực lượng vũ trang Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh Canh gác Bắc Cực của NATO.

Chính phủ Anh cũng thông báo liên minh an ninh Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh dẫn đầu có kế hoạch hoạt động quân sự quy mô lớn ở vùng Bắc Cực, với hàng trăm binh sĩ sẽ được triển khai trên khắp Iceland, eo biển Đan Mạch và Na Uy trong một cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 9.

JEF bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh.