Chiều 30.4, Công an TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin chi tiết về vụ đột nhập biệt thự cướp 1,1 tỉ đồng tại quận 12.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự ( PC02, Công an TP.HCM) phối hợp Công an quận 12, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vụ án cướp tài sản, bắt giữ 3 người gồm Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, ngụ quận 12), Lê Văn Sĩ (27 tuổi, sống lang thang ở khu chợ Bình Điền, quận 8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Lời kể nạn nhân vụ cướp 1,1 tỉ đồng trong biệt thự ở TP.HCM

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết 3 nghi phạm này không có công ăn việc làm ổn định, lười lao động và là thành viên của nhóm kín "Hội những người vỡ nợ thích làm liều" trên Facebook.

Trước đó, nghi phạm Nguyễn Đức Tiến đăng bài rủ nghi phạm Lê Văn Sĩ và nghi can Đỗ Văn Tuấn cùng tham gia cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Đức Tiến đã đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít người sinh sống và nhắm vào biệt thự trên đường Lê Thị Riêng (địa bàn phường Thới An, quận 12). Nhóm người này đã có sự bàn bạc kỹ lưỡng về hành vi, vai trò của từng người.

Nghi phạm Nguyễn Đức Tiến đã đi mua 3 con dao Thái Lan, 1 cuộn băng keo, 1 bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế để đột nhập vào căn biệt thự.

Lực lượng công an nhanh chóng vào bắt giữ 2 nghi phạm cướp trong biệt thự của bà L. CACC

Trong khi đó, nghi can Đỗ Văn Tuấn và nghi phạm Lê Văn Sĩ cùng nghi phạm Tiến lên kế hoạch sau khi đột nhập thành công sẽ dùng dao đe dọa, trói dán miệng nạn nhân dùng bình xịt sơn để xịt, che camera an ninh, sau đó khống chế các thành viên trong gia đình để cướp tài sản.

Ban đầu có bàn bạc thỏa thuận với 2 nghi phạm Nguyễn Đức Tiến và Lê Văn Sĩ nhưng rồi nghi can Đỗ Văn Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29.4, 2 nghi phạm Tiến và Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến căn biệt thự trên đường Lê Thị Riêng để thực hiện âm mưu.

Nghi phạm Nguyễn Đức Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn nghi phạm Lê Văn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi nghi phạm Sĩ vừa lấy túi xách đựng 1,1 tỉ đồng đang treo ở cầu thang thì lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 12 vào bắt quả tang.

3 nghi phạm Tuấn, Sĩ, Tiến bị bắt CACC

Công an đưa 2 nghi phạm Lê Văn Sĩ và Nguyễn Đức Tiến về trụ sở công an để điều tra làm rõ và triệu tập nghi can Đỗ Văn Tuấn lên điều tra làm rõ vụ án. Tại buổi cung cấp thông tin, nạn nhân bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an vì đã khám phá nhanh vụ án, bắt giữ các nghi phạm, thu hồi được toàn bộ tài sản bị cướp.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 12 cũng đã trao trả 1,1 tỉ đồng cho nạn nhân trong vụ cướp.

Hiện vụ cướp 1,1 tỉ đồng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.