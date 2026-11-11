Lỗi vi phạm nào xuất hiện nhiều nhất 10 ngày đầu tháng 11?

Từ ngày 1 - 10.11.2026, lực lượng CSGT trên toàn quốc phát hiện tổng cộng 199.228 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Bình quân mỗi ngày, gần 20.000 trường hợp vi phạm được ghi nhận.

Gần 200.000 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11 ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, trong các nhóm hành vi được thống kê chi tiết, vi phạm tốc độ đứng đầu với 34.850 trường hợp. Kế đến là nồng độ cồn với 18.255 trường hợp và sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện với 1.400 trường hợp.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 nhóm vi phạm này:

Vi phạm tốc độ

Trong 10 ngày đầu tháng 11, lực lượng CSGT phát hiện 34.850 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, tương đương khoảng 17,5% tổng số vi phạm được ghi nhận. Bình quân mỗi ngày có 3.485 trường hợp, cao nhất vào ngày 5.11 với 3.918 trường hợp và thấp nhất ngày 2.11 với 3.059 trường hợp.

Đây là lỗi vi phạm dẫn đầu liên tục trong cả 10 ngày, không có ngày nào số trường hợp vi phạm tốc độ xuống dưới 3.000. So với lỗi nồng độ cồn, số lỗi vi phạm tốc độ nhiều hơn 16.595 trường hợp, tương đương gần 1,9 lần.

Chạy quá tốc độ là một trong những lỗi vi phạm phổ biến nhất hiện nay ẢNH: CHÍ TÂM

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238), người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; vượt từ 10 đến 20 km/giờ bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Trường hợp vượt trên 35 km/giờ, mức phạt lên đến 12 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm Giấy phép lái xe.

Với xe máy, lỗi vượt tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng; từ 10 đến 20 km/giờ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu vượt trên 20 km/giờ, mức phạt là 6 - 8 triệu đồng. Tùy hành vi, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm Giấy phép lái xe.

Nồng độ cồn

Xếp thứ hai là vi phạm nồng độ cồn với 18.255 trường hợp, chiếm khoảng 9,2% tổng số vi phạm được phát hiện trong 10 ngày đầu tháng 11. Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.826 trường hợp, thấp hơn lỗi tốc độ khoảng 1.660 trường hợp/ngày.

Vi phạm lỗi nồng độ cồn sẽ được chia thành 3 ngưỡng để xử phạt ẢNH: ĐỘC LẬP

Cao nhất là ngày 2.11 với 2.175 trường hợp, thấp nhất ngày 10.11 với 1.185 trường hợp, chênh lệch 990 trường hợp. Có 9 trên 10 ngày ghi nhận hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo quy định hiện hành, người lái ô tô vi phạm nồng độ cồn bị phạt 6 - 40 triệu đồng, tùy ngưỡng; với xe máy là 2 - 10 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị trừ điểm hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

Sử dụng thiết bị di động

Đứng thứ ba trong các nhóm được công bố chi tiết là hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện, với 1.400 trường hợp, chiếm khoảng 0,7% tổng số vi phạm được phát hiện. Bình quân mỗi ngày, lực lượng CSGT ghi nhận 140 trường hợp.

Số vi phạm cao nhất vào ngày 2.11 với 194 trường hợp, thấp nhất ngày 1.11 với 83 trường hợp, chênh lệch 111 trường hợp. Tổng số lỗi này cao hơn 355 trường hợp so với hành vi chở quá số người quy định (1.045 trường hợp), đồng thời nhiều hơn gấp đôi lỗi chở hàng quá tải trọng (639 trường hợp).

Theo Nghị định 168, người lái ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi xe đang di chuyển bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Với người điều khiển xe máy, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ điểm Giấy phép lái xe theo quy định.