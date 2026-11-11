Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) vừa thông tin kết quả xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe máy điện có nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, qua thông tin phản ánh bằng video được gửi đến cơ quan chức năng, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 1 giờ 23 phút ngày 2.11.2026, trên đường Yên Trung, thuộc xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy điện mang biển số 38MĐ3-730.xx có nhiều hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Lái xe máy điện lạng lách cản trở ô tô: Tài xế bị phạt gần 2 triệu - Video: Cục CSGT

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy điện nói trên là ông P.X.T (sinh năm 1978, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Đáng chú ý, kết quả xác minh cho thấy người đàn ông này đã mắc cùng lúc 3 lỗi vi phạm giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện; không đi bên phải theo chiều đi của mình và chuyển hướng nhưng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, ông T. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Tổng mức tiền phạt đối với người đàn ông này là 1,9 triệu đồng.

Đề cập đến vụ việc, Cục CSGT cũng cảnh báo đối với những người điều khiển phương tiện có thái độ chủ quan, xem nhẹ quy định giao thông, nhất là khi di chuyển trên những tuyến đường gần nhà. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc điều khiển phương tiện theo kiểu tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà trong những trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xem xét, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách (điểm h, khoản 2, điều 7). - Phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy điện không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (điểm d, khoản 3, điều 7). - Phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy điện chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định (điểm a, khoản 3, điều 7).



