Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) vừa thông tin kết quả xác minh vụ việc một xe khách bị người dân phản ánh chạy ngược chiều trên đường cao tốc, gây chú ý trên mạng xã hội. Đáng nói, sau khi kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh thực tế, lực lượng chức năng quyết định không xử phạt tài xế liên quan.

Cụ thể, theo thông tin từ fanpage của Cục CSGT, vụ việc được xác nhận xảy ra vào khoảng 13 giờ 37 phút ngày 31.10.2026, tại Km11 đường Vành đai 3, thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được thông tin phản ánh về việc xe khách mang biển số 50H-450.xx có dấu hiệu đi ngược chiều trên đường cao tốc.

CSGT "tha" cho tài xế xe khách bị tố chạy ngược chiều, vì sao? - Video: Cục CSGT

Sau khi tiếp nhận thông tin và thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Sau đó, ngày 3.11, lực lượng CSGT làm việc với tài xế L.Q.K. (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh tại hiện trường để làm rõ diễn biến.

Kết quả xác minh cho thấy, vị trí xảy ra vụ việc không phải đường cao tốc như thông tin phản ánh ban đầu. Đây là đoạn đường Vành đai 3 vẫn đang trong quá trình thi công, chưa được đưa vào khai thác, đồng thời hệ thống biển báo giao thông tại khu vực chưa đầy đủ.

Theo xác minh của lực lượng chức năng, do chưa thông thạo đường, tài xế L.Q.K. đã điều khiển xe khách đi vào khu vực nói trên. Khi đến vị trí có chướng ngại vật do đơn vị thi công bố trí để chặn đường, phương tiện không thể tiếp tục di chuyển. Vì vậy, tài xế buộc phải quay đầu xe để rời khỏi khu vực.

Từ những thông tin thu thập được, lực lượng CSGT xác định chưa đủ căn cứ kết luận tài xế có hành vi vi phạm giao thông. Do đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai quyết định không xử phạt đối với trường hợp này. Cục CSGT cũng thông tin công khai kết quả xác minh để người dân đã phản ánh vụ việc được biết.

Như vậy, dù hình ảnh xe khách quay đầu trên tuyến đường có thể khiến người chứng kiến nghi ngờ phương tiện đi ngược chiều, kết quả kiểm tra thực tế lại cho thấy tình huống xảy ra tại khu vực đang thi công, chưa đưa vào khai thác. Vụ việc một lần nữa cho thấy, những thông tin, hình ảnh phản ánh dấu hiệu vi phạm giao thông cần được lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu với điều kiện thực tế và các chứng cứ liên quan trước khi đưa ra kết luận xử lý.