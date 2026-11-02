Cụ thể, theo thông tin từ Cục CCGT, tình huống giao thông gây nói trên được xác định diễn ra vào khoảng 6 giờ 18 phút ngày 12.10.2026 trên quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn phường Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, chiếc xe đầu kéo màu xám đen, mang biển kiểm soát 98A-970.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 99RM-018.XX đang di chuyển trên quốc lộ 37, hướng từ sân bay Kép về cầu vượt Vôi. Khi đến khu vực nút giao với đường tỉnh 295 (DT 295), dù nhìn thấy tín hiệu đèn giao thông đang đỏ và còn hơn 50 giây, tuy nhiên thay vì dừng trước vạch kẻ theo quy định, tài xế này lại cố tình "chạy ráng" thêm một đoạn và chỉ cho xe dừng hẳn khi đã vượt qua điểm dừng. Thậm chí choán lên cả phần vạch kẻ cho người đi bộ qua đường. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tài xế bị phạt gần 20 triệu vì chủ quan, dừng chờ đèn đỏ quá vạch kẻ - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó xác định người điều khiển ô tô vi phạm trong đoạn video là ông H.V.X (sinh năm 1993, trú tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh). Lực lượng chức năng sau đó đã mời người này đến trụ sở. Qua quá trình làm việc, ông X đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận chịu hình thức xử phạt theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đặc biệt đối với xe đầu kéo có kích thước lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, chủ động giảm tốc độ khi đến nút giao và tuyệt đối không vượt đèn đỏ.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, xử lý thông qua hệ thống giám sát, thiết bị ghi hình và phản ánh của người dân. Vì vậy, các tài xế điều khiển xe tham gia giao thông cần tuân thủ luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6).



