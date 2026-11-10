Độc lạ xe máy điện có dây an toàn và cảnh báo điểm mù như ô tô

Trong khi phần lớn xe máy điện hiện nay vẫn duy trì kiểu dáng và cấu trúc tương tự xe tay ga truyền thống, hãng Segway lại lựa chọn hướng đi khác biệt khi phát triển dòng xe X Cruiser. Mẫu xe vừa trình làng tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan (Ý) thu hút sự chú ý với thiết kế độc đáo, kết hợp giữa sự linh hoạt của phương tiện hai bánh và hàng loạt giải pháp bảo vệ người lái vốn quen thuộc trên ô tô.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Segway X Cruiser nằm ở cấu trúc thân xe. Theo đó, thay vì chỉ có tay lái, yên ngồi và phần khung thông thường, một số phiên bản của mẫu xe này còn được thiết kế thêm hệ thống khung bảo vệ bao quanh người lái, kết hợp kính chắn gió và dây an toàn. Cách bố trí này khiến chiếc xe trông như sự kết hợp giữa xe tay ga điện và một mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ.

Segway X Cruiser gây chú ý tại triển lãm EICMA 2026 với thiết kế khác lạ, kết hợp nhiều giải pháp bảo vệ người lái như trên ô tô ẢNH: ELECTREK

Theo Segway, X Cruiser được phát triển dựa trên việc nghiên cứu các tình huống va chạm thường gặp ở ô tô, từ đó ứng dụng những giải pháp bảo vệ phù hợp cho phương tiện hai bánh. Kết cấu khung dạng lồng hoặc bán lồng được thiết kế nhằm hạn chế tác động đến người ngồi trong một số tình huống xảy ra sự cố, đồng thời kết hợp các vùng hấp thụ lực để giảm ảnh hưởng của va chạm.

Đáng chú ý, phiên bản cao X Cruiser 100 City còn được trang bị dây an toàn 5 điểm, tương tự loại thường xuất hiện trên xe đua thể thao. Ghế ngồi thiết kế ôm sát cơ thể, có phần tựa lưng và đệm đỡ hai bên, giúp cố định tư thế người lái. Xe cũng được bổ sung kết cấu bảo vệ khi nghiêng đổ, kính chắn gió điều chỉnh điện cùng hệ thống sưởi ở tay lái và ghế ngồi.

Đây được xem là cách tiếp cận khá mới lạ đối với xe máy điện. Bởi trên các dòng xe hai bánh thông thường, khả năng bảo vệ khi xảy ra tai nạn chủ yếu phụ thuộc vào mũ bảo hiểm, trang phục bảo hộ và kỹ năng xử lý của người điều khiển. Trong khi đó, Segway X Cruiser hướng đến việc tích hợp thêm các kết cấu bảo vệ ngay trên phương tiện.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng lưu ý những giải pháp này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa đồng nghĩa với việc xe đã đạt các chứng nhận thử nghiệm va chạm tương đương ô tô. Hiệu quả bảo vệ thực tế cũng như trang bị trên phiên bản thương mại sẽ còn phụ thuộc vào quá trình thử nghiệm, đánh giá và quy định tại từng thị trường.

Phiên bản Segway X Cruiser 100 City trang bị ghế ngồi ôm sát cơ thể, dây an toàn 5 điểm cùng hệ thống khung bảo vệ người lái ẢNH: ELECTREK

Bên cạnh phiên bản 100 City dành cho nhu cầu đi lại đô thị, Segway còn giới thiệu hai biến thể X Cruiser 350 GT và 350 GT Ultra. Trong đó, bản 350 GT có thiết kế gần với xe tay ga đường trường truyền thống, trang bị kính chắn gió điều chỉnh điện, tựa lưng cho người lái và người ngồi sau. Trong khi đó, bản 350 GT Ultra nổi bật với phần mui che tích hợp phía trên, giúp tăng khả năng che chắn trước tác động của thời tiết. Phiên bản này còn có tùy chọn thùng chứa đồ phía sau dung tích 55 lít, đóng mở bằng điện.

Không chỉ khác biệt về thiết kế, Segway X Cruiser còn gây chú ý khi được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn thường gặp trên ô tô hiện đại. Nổi bật trong số này là hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù (BSD) và cảnh báo chuyển làn (LCW).

Việc tích hợp hệ thống cảnh báo điểm mù trên xe máy điện được xem là điểm nhấn đáng chú ý, bởi người điều khiển phương tiện hai bánh thường phải liên tục quan sát gương chiếu hậu và ngoái đầu kiểm tra tình hình giao thông xung quanh. Dù vậy, những công nghệ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thao tác quan sát trực tiếp và sự chủ động của người lái.

Bên cạnh thiết kế độc đáo, Segway X Cruiser còn tích hợp nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và kiểm soát lực kéo ẢNH: SEGWAY

Ngoài ra, dòng xe máy điện mới của Segway còn được công bố trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS. Xe sử dụng màn hình TFT kích thước 10,25 inch, hệ thống âm thanh hai kênh, bộ lốp Michelin City Grip cùng bộ vành kích thước 15 inch phía trước và 14 inch phía sau.

Về khả năng vận hành, Segway X Cruiser được phát triển trên nền tảng pin tích hợp vào kết cấu thân xe theo công nghệ CTB (Cell-to-Body). Giải pháp này giúp tối ưu không gian bố trí pin và tăng độ cứng vững của cấu trúc xe. Hãng đặt mục tiêu phạm vi di chuyển gần 200 km sau mỗi lần sạc, tuy nhiên đây vẫn là thông số dự kiến, chưa phải kết quả vận hành chính thức của phiên bản thương mại.

Theo kế hoạch, Segway X Cruiser sẽ được đưa vào sản xuất thương mại và dự kiến mở bán tại Trung Quốc cùng một số thị trường châu Âu trong giai đoạn 2027 - 2028. Giá bán cụ thể vẫn chưa được công bố.