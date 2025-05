Long An: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đánh anh vợ tử vong, kéo thi thể ra đường

Ngày 28.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Văn Đức (53 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An), để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm đánh anh vợ tử vong.

Khu vực phát hiện thi thể ông N.N.L ẢNH: B.B

Theo điều tra ban đầu, tối 27.5, ông N.N.L (61 tuổi, anh vợ của ông Đức, ngụ cùng địa phương) đến nhà ông Đức nhậu. Trong lúc nhậu, cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 0 giờ ngày 28.5, Đức bất ngờ dùng vật cứng đánh vào đầu ông L. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Biết ông L. tử vong, Đức kéo thi thể nạn nhân ra đường cách nhà vài mét, sau đó quay vào nhà đóng cửa lại.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Thạnh phối hợp dân phòng đến hiện trường vận động nghi phạm ra trình diện. Tuy nhiên, Đức không chấp hành, cố thủ trong nhà nên lực lượng công an phải khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ.

Theo chính quyền địa phương, Hồ Văn Đức và vợ là bà N.T.L từng nhiều lần gây rối trật tự tại địa phương. Đức bị phạt hành chính 4,5 triệu đồng, bà L. bị phạt 2 triệu đồng vì gây rối trật tự và chống lực lượng thực thi hành công vụ.

Vụ đánh anh vợ tử vong đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.