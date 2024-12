Long An: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn có tàng trữ súng

Ngày 6.12, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (H.Đức Huệ, Long An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng triệt đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 10 kg ma túy được "ngụy trang" như gói trà.

Nghi phạm Võ Chí Bảo tại Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LONG AN

Cụ thể, sau thời gian dài theo dõi, lúc 5 giờ 15 ngày 30.11, lực lượng thực hiện chuyên án "LA1124p" gồm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Công an H.Đức Huệ và Công an tỉnh Long An, bắt giữ Huỳnh Thiện Đức (28 tuổi, ngụ TT.Đông Thành, H.Đức Huệ, Long An) khi người này đang đi bộ từ Campuchia qua biên giới hướng về chợ Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây.

Khám xét 2 ba lô Thiện mang trên người, lực lượng chức năng phát hiện có 10 bịch trà, bên trong chứa 10 kg tinh thể màu trắng. Thiện khai nhận đó là ma túy.

Nghi phạm Huỳnh Thiện Đức và tang vật là 10 gói trà chứa 10 kg ma túy ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LONG AN

Cùng thời điểm này, Võ Chí Bảo (ngụ TT.Đức Huệ, H.Đức Huệ) là người tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với Đức cũng bị bắt giữ. Cả Đức và Bảo khai vận chuyển thuê 10 kg ma túy cho Huỳnh Bá Hiển.

Xác định nơi ở của Huỳnh Bá Hiển tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa (Long An), lực lượng chức năng tiến hành khám xét, thu giữ 8 gói ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 1 khẩu súng ô quay, 7 viên đạn bằng kim loại và nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ Huỳnh Thiện Đức và Võ Chí Bảo; đồng thời truy tìm Huỳnh Bá Hiển trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy nêu trên.