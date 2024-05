Lồng bè 'phủ kín' sông Bạch Đằng: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nói gì?

Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép của các cá nhân và hộ dân đến từ tỉnh Quảng Ninh phủ kín mặt sông Bạch Đằng, vi phạm an toàn giao thông thủy, vi phạm luồng và hành lang luồng hàng hải nhưng các cơ quan chức năng liên quan có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mới đây, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chính thức có thông tin phản hồi về sự việc nêu trên.

Nhận trách nhiệm, cam kết sẽ xử lý dứt điểm nhưng vẫn chưa quyết liệt?

Cụ thể, theo đơn vị này, trách nhiệm chính thuộc về các cấp chính quyền TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) nhưng nhiều năm nay, phía chính quyền TX.Quảng Yên chưa có động thái quyết liệt nào mặc dù đã nhiều lần cam kết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng người dân dựng lồng bè nuôi trồng thủy trái phép lấn chiếm luồng hàng hải, hành lang an toàn hàng hải, khu neo đậu của tàu thuyền và tuyến hành trình của phương tiện thủy nội địa hai bên luồng hàng hải.

Cụm bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, gần cầu Bạch Đằng, TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ngày 6.5 GIANG LINH

Ông Lê Văn Thuẫn, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, cho biết thời điểm 2018 đã có hoạt động lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép của người dân TX.Quảng Yên ngay luồng Bạch Đằng.

Khi đó, cảng vụ đã kịp thời phối hợp với chính quyền xã Tiền Phong và UBND TX.Quảng Yên để giải tỏa. Từ đó đến nay, đặc biệt vào thời điểm năm 2023, hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép (nuôi hàu - PV) trên sông Bạch Đằng tăng nhanh, phủ kín hai bên bờ sông Bạch Đằng, thậm chí tràn ra khu vực giữa sông, gây mất an toàn giao thông thủy, ảnh hưởng đến luồng hàng hải.

Để xảy ra tình trạng trên, theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh khi đó không có vùng quy hoạch nên thay vì yêu cầu di chuyển, dỡ bỏ lồng bè thì các cấp chính quyền tỉnh này làm động thái đẩy đuổi. Được biết, các lồng bè trên, trước đó đều hoạt động trong tuyến sông Rút và sông Chanh, sau khi bị TX.Quảng Yên đẩy đuổi và lập chốt chặn hai đầu để ngăn tái lấn chiếm, các cá nhân và hộ nuôi đã kéo bè về sông Bạch Đằng và khu vực Phà Rừng tiếp tục hoạt động.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng lập biên bản làm việc ghi nhận hiện trạng đối với một cụm lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, gần vị trí phao tiêu số 3, thuộc địa phận TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ngày 6.5 GIANG LINH

Việc lồng bè nuôi thả tràn lan trên sông Bạch Đằng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tuyên truyền, thông báo cho UBND TX.Quảng Yên để phối hợp cùng phường, xã, biên phòng, công an để ngăn chặn, yêu cầu người dân di dời.

Trong nhiều cuộc họp liên ngành do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì diễn ra từ tháng 1 - tháng 4.2024, đơn vị này đã nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong việc xử lý tình trạng lồng bè đe dọa an toàn hàng hải, an toàn thủy nội địa…

Phía Quảng Ninh, cụ thể là UBND TX.Quảng Yên dự họp đã nhận trách nhiệm, cam kết ngăn chặn và tiến hành giải tỏa hết các lồng bè nuôi trái phép trước tháng 4.2024, nhưng đến nay các lồng bè vẫn tràn ngập trên sông Bạch Đằng.

Lực lượng chức năng kiểm tra các bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng ngày 6.5 GIANG LINH

Rình rập nguy cơ mất an toàn luồng hàng hải

Ngày 6.5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Biên phòng Hải Phòng và Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc tiến hành kiểm tra thực trạng vùng nước cảng biển Hải Phòng từ khu vực tuyến luồng sông Chanh, Bạch Đằng, Phà Rừng.

PV Thanh Niên đi theo đoàn kiểm tra và ghi nhận có hàng trăm bè nuôi trồng thủy sản đang án ngữ vùng nước trên. Đáng chú ý, 3/4 số bè này thuộc địa giới hành chính TX.Quảng Yên, 1/3 còn lại thuộc địa giới hành chính H.Thủy Nguyên.

Trên các bè có ghi rõ số điện thoại, tên chủ bè. Trên một số cụm bè tại khu vực cầu Bạch Đằng có nhà tạm cho người trông coi. Tuy nhiên, tại thời điểm đoàn kiểm tra tiếp cận, các nhà tạm này không có người, mặc dù cửa mở, các vật dụng sinh hoạt vẫn còn nguyên.

Tại vị trí phao tiêu số 3 luồng hàng hải, một cụm bè lớn khoảng 6 bè được liên kết với nhau bằng nhiều sợi dây thừng. Trên bè không có nhà tạm, thay vào đó là chiếc tàu đánh cá bằng gỗ cỡ lớn đã được tháo động cơ, neo sát bè để tiện cho việc trông coi. Trên tàu có ông Trần Xuân Hòa (67 tuổi, người TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ông Hòa cho biết chỉ là người trông coi bè thuê cho một người tên là Hạnh và ông cũng chỉ mới ra trông coi được 2, 3 tháng.

Tại vị trí phao tiêu số 5 luồng hàng hải, các bè nằm ở vị trí gần sát phao tiêu với khoảng cách chỉ còn hơn 10 m; đặc biệt, các bè này còn nằm vào đúng khúc cua của luồng hàng hải…

Cũng theo ông Thuẫn, đơn vị Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý vùng nước và được quyền xử phạt vi phạm hành chính khi các lồng bè lấn chiếm luồng hàng hải và hành lang an toàn hàng hải, nhưng quá trình kiểm tra thực tế thời gian gần đây, các lồng bè vi phạm luồng hàng hải, hành lang an toàn luồng hàng hải cơ bản đã không còn, trên bè nuôi lại không có người nên rất khó để xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Thuẫn, nguy cơ mất an toàn luồng hàng hải luôn hiện hữu bởi hàng trăm bè nuôi vẫn tồn tại trên sông Bạch Đằng và đang vi phạm các quy định khác liên quan đến an toàn đường thủy nội địa, luật Thủy sản…

Lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép của người dân Quảng Ninh trên sông Bạch Đằng trôi dạt trên luồng hàng hải, làm hỏng phao tiêu, năm 2023 CVHHHP

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, kể từ năm 2022 đến nay, các lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng thường xuyên va quệt, làm hỏng nhiều phao báo hiệu hàng hải; lấn chiếm vào luồng hàng hải, hành lang an toàn hàng hải, khu neo đậu của tàu thuyền và tuyến hành trình của phương tiện thủy nội địa hai bên luồng hàng hải.

Do đó, để giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện thủy qua lại, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đề nghị UBND TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và UBND H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) chủ trì cùng với các phường, xã, các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch di dời, giải tỏa các lồng bè và quyết liệt thực hiện để đảm bảo việc di dời, tháo dỡ các lồng bè khỏi vùng nước cảng biển Hải Phòng.

"Theo Nghị định 71 của Chính phủ, đây là vùng biên giới biển nên các hộ dân hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực này phải khai báo, phải được cấp phép. Việc ngăn chặn, xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép nói trên thuộc trách nhiệm chính thuộc về chính quyền TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng)", ông Thuẫn nói.

Phao tiêu số 33 đặt trên sông Bạch Đằng để hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng bị bè nuôi hầu trái phép của người dân Quảng Ninh trôi dạt làm hỏng vào chiều tối 19.7.2023 CVHHHP





Tháng 5 sẽ di chuyển hết lồng bè của người dân Quảng Yên ra khỏi sông Bạch Đằng Ngày 6.5, Phó chủ tịch UBND TX.Quảng Yên Nguyễn Văn Bắc cho biết, các hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng thuộc địa giới hành chính của thị xã đã bắt đầu kéo bè di chuyển về vùng biển của Quảng Yên và H.Cát Hải (Hải Phòng) theo chỉ đạo của địa phương. Trong thời gian chờ bố trí sắp xếp vào khu vực đã được quy hoạch, TX.Quảng Yên cho phép hộ nào từng nuôi ở vùng biển Quảng Yên thì kéo về vị trí cũ trước đó, còn hộ không phải người địa phương sẽ yêu cầu di chuyển bè ra khỏi địa bàn. "Trong tháng 5, thị xã sẽ phấn đấu di chuyển hết các hộ nuôi tại sông Bạch Đằng về nơi nuôi tập trung", ông Bắc nói. Cũng theo ông Bắc, trên sông Bạch Đằng thuộc địa giới hành chính thị xã có tổng cộng 280 bè; trong đó xã Liên Vị 76 bè, xã Yên Hải 45 bè, xã Phong Cốc 44 bè và xã Nam Hoà 115 bè. Ngoài số bè của người dân địa phương như trên, theo ông Bắc, còn có người dân từ các nơi khác kéo bè về đây để trồng hàu.