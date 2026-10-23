Long Châu phát động dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phòng ngừa ung thư

Chương trình xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn với 6 bước kết nối: Nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị, đồng hành liên tục; hướng đến nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư ở phụ nữ.

Các đại diện: Long Châu, Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và các đối tác chính thức phát động chương trình ẢNH: T.H

Kết nối nguồn lực, nâng cao cơ hội phát hiện sớm ung thư ở phụ nữ

Thông qua chương trình, Long Châu và các đơn vị tập trung vào các hoạt động: Truyền thông, giáo dục sức khỏe chủ động, lan tỏa kiến thức về ung thư vú, ung thư cổ tử cung; kết nối chuyên môn và nguồn lực y tế; phối hợp triển khai các chương trình khám, tầm soát phù hợp; huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ trong hành trình phát hiện và điều trị bệnh; cùng “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” lan tỏa thông điệp sức khỏe đến cộng đồng.

Trong đó, Long Châu giữ vai trò khởi xướng, tận dụng mạng lưới nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng, đội ngũ chuyên viên y tế và công nghệ để đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người dân.

Gene Solutions phối hợp xây dựng, triển khai các nội dung nâng cao nhận thức và chuyên môn xét nghiệm; Hope Foundation kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ cộng đồng; các cơ quan y tế, bệnh viện định hướng, hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm tính chính xác của thông tin y khoa.

Ba định hướng trọng tâm

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhấn mạnh 3 định hướng trọng tâm sau để dự án phát triển hiệu quả, thiết thực:

Nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động chủ động chăm sóc sức khỏe ở phụ nữ.

Bảo đảm tính liên tục của quá trình chăm sóc sức khỏe, từ truyền thông, dự phòng đến sàng lọc, chẩn đoán và điều trị.

Phát huy sức mạnh hợp tác giữa ngành y tế, các tổ chức nghề nghiệp và khu vực tư nhân vì lợi ích cộng đồng.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, kiêm Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: T.H

“Tôi mong rằng sau lễ phát động này, những cam kết sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, có mục tiêu rõ ràng, có cơ chế phối hợp hiệu quả và có kết quả được đo lường bằng những lợi ích thực sự đối với sức khỏe phụ nữ trên địa bàn”, tiến sĩ - bác sĩ Minh Chín nói.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong phụ nữ xem việc chăm sóc sức khỏe của chính mình là một cách để yêu thương gia đình và những người xung quanh. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đơn vị để từng bước tạo ra các giá trị bền vững cho cộng đồng”.

Tại buổi lễ, Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư miễn phí đến Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. Sau lễ khởi động, các hoạt động thăm khám, tầm soát và tư vấn cùng chuyên gia y tế sẽ sớm được triển khai ở các địa phương trong thời gian tới.

Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư miễn phí đến Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ẢNH: T.H