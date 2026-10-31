Long Đẹp Trai kể chuyện được Hữu Lộc giúp đỡ, từng lỡ vai diễn vì ngoại hình

Diễn viên Long Đẹp Trai chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật và những kỷ niệm khi làm nghề Ảnh: NVCC

Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976 trong một gia đình khá giả ở TP.HCM. Anh từng tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 (hiện là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Nam diễn viên từng trải qua nhiều khó khăn, từ chật vật theo đuổi việc học đến hành trình tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Ngày trước, ba mẹ không ủng hộ Long Đẹp Trai theo đuổi nghệ thuật. Khi anh quyết định theo học trường nghệ thuật, gia đình cắt toàn bộ tiền sinh hoạt, buộc anh phải tự xoay xở. Vì đam mê, nam nghệ sĩ 6X vẫn bám trụ ở trường, thậm chí có thời gian phải tìm cách ngủ nhờ trong ký túc xá. "Thời đó, ký túc xá chỉ dành cho sinh viên tỉnh, sinh viên thành phố không được ở. Trong ký túc xá có những tấm ván được ghép thành dãy dài để sinh viên nằm sát nhau. Buổi tối, các thầy giám thị thường đi kiểm tra để phát hiện những sinh viên không thuộc diện được ở lại thì sẽ đuổi ra. Mỗi khi nghe tiếng các thầy, chúng tôi phải nảy miếng ván lên, chui xuống dưới nằm trốn. Đợi thầy đi ra rồi, chúng tôi lại chui lên nằm tiếp", anh nhớ lại.

Theo diễn viên Trại buôn người, quãng thời gian chật vật ấy kéo dài khoảng nửa năm, cho đến khi anh may mắn gặp và nhận được sự giúp đỡ của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Nhờ hợp tính, hợp cách làm việc, Long Đẹp Trai dần trở thành người đồng hành, hỗ trợ đàn anh trong các buổi biểu diễn, từ bấm nhạc, chỉnh nhạc. Anh kể, thời điểm đó, các suất diễn thường bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc vào nửa đêm. Vì về muộn, anh không thể tiếp tục ngủ nhờ trong ký túc xá. Thấy đàn em vất vả, nghệ sĩ Hữu Lộc ngỏ lời: "Thôi mày về nhà anh ở luôn". Lời đề nghị ấy đã giúp Long Đẹp Trai có chỗ ăn ở ổn định, để anh tiếp tục việc học trong suốt những năm còn lại.

Nam diễn viên 6X từng trải qua nhiều khó khăn khi theo học nghệ thuật vì không được gia đình ủng hộ Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp năm 22 tuổi, Long Đẹp Trai rời nhà cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Tuy nhiên, con đường làm nghề vẫn chưa rộng mở, anh chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, nam diễn viên quyết định về giảng dạy tại một cơ sở năng khiếu của quận. Trong số những học trò từng được anh hướng dẫn có Tiến Luật, Lê Nam, Tân Trề, đạo diễn Minh Trọng... Với Long Đẹp Trai, việc đứng lớp không chỉ giúp anh tiếp tục gắn bó với nghệ thuật mà còn là cơ hội truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình học tập. Anh chia sẻ: "Lúc đó mình học được gì trong trường thì truyền nghề lại hết. Vì mình không đi làm nghề được nên nghĩ hay là đi dạy học, truyền nghề lại cho các em cũng được".

Sau 2 năm giảng dạy, Long Đẹp Trai có cơ hội trở lại sân khấu nhờ sự kết nối của Trung Lùn. Khi biết Hữu Lộc đang tìm người diễn cùng, Trung Lùn gợi ý anh đến thử sức. Nghe lời bạn, Long Đẹp Trai tìm đến sân khấu 135 Hai Bà Trưng để gặp nghệ sĩ Hữu Lộc và xin thử vai. Từ đó, nam diễn viên có cơ hội theo đuổi con đường diễn xuất và gắn bó với sân khấu cùng đàn anh.

Nhiều lần lỡ cơ hội vì ngoại hình

Nhìn lại quãng thời gian đầu theo nghề, Long Đẹp Trai cho biết ngoại hình từng là một trong những rào cản khiến anh nhiều lần bỏ lỡ cơ hội diễn xuất. Khi ấy, nam diễn viên cao 1,7 m nhưng chỉ nặng 53 kg, gầy gò đến mức tự ví mình "như ma cây". Anh hài hước tiết lộ, cũng vì tự ti về ngoại hình mà anh lấy nghệ danh Long Đẹp Trai.

Long Đẹp Trai từng có hai năm đứng lớp, truyền nghề cho các diễn viên trẻ Ảnh: NVCC

Nam nghệ sĩ kể, thời còn đi học, mỗi dịp thi học kỳ, các thầy cô thường chọn tuyển diễn viên cho các sân khấu. Khi ấy, anh và Thái Hòa từng nhận được sự chú ý và lời khen từ những người làm nghề. Tuy nhiên, tình huống dở khóc dở cười lại xảy ra khi anh tẩy trang, thay áo sơ mi và xuống sân trường gặp các thầy cô. Diện mạo khác biệt khiến những người vừa khen ngợi phần diễn xuất của anh cũng không nhận ra.

"Lúc diễn trên sân khấu, trang điểm kỹ, các thầy cô khen diễn tốt, bảo lát xuống sân trường gặp. Tới lúc tẩy trang, mặc áo sơ mi bước xuống thì mấy thầy nhìn không nhận ra, hỏi: 'Thấy em quen quen, em có phải người thầy vừa kêu không?'. Thời đó, điện thoại di động chưa phổ biến mà dùng máy nhắn tin. Các thầy cô thường xin số để liên lạc với những sinh viên có tiềm năng, nhưng suốt 4 năm học, tôi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào vì... mình xấu quá!", anh hài hước kể lại.

Cơ hội tham gia phim ảnh của Long Đẹp Trai thời điểm đó cũng khá hạn chế. Nếu được mời tham gia đoàn phim, anh thường chỉ đảm nhận vai quần chúng, sáng được đưa lên xe đến phim trường, chiều lại theo đoàn trở về. Đáng nhớ nhất là lần nam nghệ sĩ nhận tin được giao vai thứ chính trong một bộ phim. Quá đỗi vui mừng, anh cùng đồng nghiệp chạy xe xuống tận Đồng Tháp để tham gia ghi hình. Thế nhưng, cơ hội mà anh mong đợi lại sớm khép lại ngay khi vừa đến phim trường.

"Khi tới nơi, đạo diễn nhìn tôi rồi bảo người giới thiệu rằng: 'Thôi kêu nó vô phòng nghỉ đi'. Khoảng 10 phút sau, người giới thiệu vào đưa tôi tờ 50.000 đồng rồi nói: 'Đạo diễn thấy không hợp vai. Em cầm tiền đổ xăng, có gì ngủ nghỉ lại rồi mai đi về'. Ấm ức quá, tôi vào tắm rửa, thay đồ rồi lên xe chạy về luôn, không thèm ngủ lại", Long Đẹp Trai nhớ lại.