Không tiếng hô, không âm thanh, không có những lời hướng dẫn quen thuộc. Đây là một lớp tập đặc biệt ở Trường ĐH Đồng Nai. Lớp tập này lặng lẽ qua năm tháng, là nơi khởi mầm của những học viên đặc biệt, những sinh viên khiếm thính đang từng ngày rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy, cô giáo trong tương lai.

Ở đây, mỗi động tác được truyền đi bằng ánh mắt, mỗi hiệu lệnh được thay bằng tín hiệu đôi tay. Người thầy kiên nhẫn thị phạm, học trò chăm chú quan sát. Có những động tác phải lặp lại nhiều lần, có những bài quyền cần nhiều buổi mới có thể ghi nhớ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, sự nỗ lực chưa bao giờ ngừng lại.