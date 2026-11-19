Trong quá trình sử dụng ô tô, nếu chú ý quan sát hoặc sờ tận tay khi vệ sinh xe, người dùng dễ nhận thấy sự khác biệt về bề mặt giữa phần dưới và phía trên dọc sườn xe. Nếu phần lớn thân xe được sơn bóng, nhẵn mịn thì khu vực sát mép dưới cửa, dọc hai bên sườn xe ô tô lại có cảm giác thô ráp khi chạm tay.

Đặc điểm này đôi khi khiến chủ xe nghi ngờ chất lượng hoàn thiện, thậm chí cho rằng chiếc xe bị lỗi sơn hoặc từng sửa chữa, va chạm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, lớp sần sùi này thường là một dạng vật liệu phủ bảo vệ được nhà sản xuất trang bị ngay từ nhà máy.

Lớp sần sùi dưới sườn xe ô tô thực chất là gì?

Khu vực thường xuất hiện lớp sần sùi là phần dưới của khung cửa, bệ cửa và các tấm thân vỏ dọc hai bên sườn xe (rocker panels). Trong kết cấu ô tô, đây là những vị trí nằm khá thấp so với mặt đường, thường xuyên phải đối mặt với tác động từ môi trường bên ngoài.

Các nhà sản xuất ô tô thường sử dụng một loại lớp phủ bảo vệ chuyên dụng, có khả năng chống đá văng và hạn chế ăn mòn Ảnh: BÁ HÙNG

Do đó, để hạn chế hư hại, các nhà sản xuất ô tô thường sử dụng một loại lớp phủ bảo vệ chuyên dụng, có khả năng chống đá văng và hạn chế ăn mòn. Vật liệu này khi khô tạo thành bề mặt có kết cấu không đồng đều, hơi nhám hoặc sần sùi, khác biệt với lớp sơn bóng thông thường.

Tùy từng hãng xe và mẫu xe, lớp phủ có thể được bố trí bên dưới lớp sơn, phía trên lớp sơn lót hoặc trở thành một phần của lớp hoàn thiện có kết cấu nhám. Vì vậy, không phải mẫu ô tô nào cũng có bề mặt sần sùi giống nhau về màu sắc, độ nhám hay phạm vi phủ.

Điểm quan trọng là lớp phủ này được thiết kế nhằm phục vụ chức năng bảo vệ thay vì mục đích trang trí. Do đó, người dùng không nên mặc định rằng bề mặt không nhẵn mịn ở khu vực dưới sườn xe là lỗi sản xuất hay dấu hiệu hư hỏng.

Tùy từng hãng xe và mẫu xe, lớp phủ có thể được bố trí bên dưới lớp sơn, phía trên lớp sơn lót hoặc trở thành một phần của lớp hoàn thiện có kết cấu nhám Ảnh: BÁ HÙNG

Vì sao nhà sản xuất phải tạo lớp phủ sần sùi dọc bên dưới sườn xe?

Một trong những nguyên nhân chính là phần dưới sườn xe thường xuyên chịu tác động từ đá nhỏ, sỏi và các loại dị vật bị bánh xe hất văng trong quá trình di chuyển. Khi ô tô chạy trên đường đất, đường đá dăm hoặc những đoạn đường có nhiều cát sỏi, các vật thể nhỏ có thể va đập liên tục vào khu vực thân vỏ nằm gần mặt đường. Những tác động này nếu kéo dài có thể làm trầy xước, bong lớp sơn bảo vệ, thậm chí khiến bề mặt kim loại bên dưới bị lộ ra ngoài.

Khi lớp sơn bảo vệ bị phá vỡ, nước và hơi ẩm dễ tiếp xúc với kim loại, tạo điều kiện cho quá trình oxy hóa, ăn mòn diễn ra. Đối với ô tô thường xuyên di chuyển trong điều kiện mưa nhiều, đường ngập nước hoặc môi trường có độ ẩm cao, nguy cơ này càng cần được lưu ý.

Lớp phủ chống đá văng với kết cấu sần sùi giúp hấp thụ và phân tán một phần lực tác động từ đá, sỏi, hạn chế tình trạng trầy xước và bong tróc lớp sơn bên dưới. Đồng thời, một số loại vật liệu phủ còn tăng khả năng chống ẩm, hạn chế tác động từ bùn đất và các chất bẩn bám trên đường. Đây cũng là lý do các nhà sản xuất thường chú trọng bảo vệ khu vực này hơn so với những phần thân xe nằm cao hơn.

Lớp sần sùi dưới sườn xe ô tô không phải chi tiết hoàn thiện kém mà thường là một giải pháp bảo vệ có chủ đích Ảnh: BÁ HÙNG

Dù lớp phủ nhám thường là trang bị bảo vệ được thực hiện từ nhà máy, người dùng vẫn cần phân biệt giữa bề mặt nguyên bản và những dấu hiệu hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng. Thông thường, nếu kết cấu sần sùi xuất hiện đồng đều ở hai bên sườn xe, không có dấu hiệu bong tróc hay biến dạng bất thường, chủ xe không cần quá lo lắng. Ngược lại, nếu xuất hiện những dấu hiệu như sơn phồng rộp, lớp phủ bong tróc, các vết nứt hoặc kim loại bên dưới bị lộ ra, người dùng nên kiểm tra kỹ. Đặc biệt, những vệt màu nâu đỏ xuất hiện quanh mép cửa, các đường ghép thân vỏ hoặc vị trí thoát nước có thể là dấu hiệu của tình trạng gỉ sét.

Nhìn chung, lớp sần sùi dưới sườn xe ô tô không phải chi tiết hoàn thiện kém mà thường là một giải pháp bảo vệ có chủ đích. Hiểu rõ công dụng của lớp phủ này giúp người dùng tránh nhầm lẫn giữa đặc điểm thiết kế nguyên bản với hư hỏng thực tế, đồng thời chủ động phát hiện những dấu hiệu ăn mòn để bảo vệ thân vỏ xe trong quá trình sử dụng.