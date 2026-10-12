Lớp yoga cho bệnh nhân ung thư và lời tạm biệt 'không mong gặp lại'

Lời tạm biệt khiến cô giáo vui nhất
"Chị được xuất viện rồi. Không mong gặp lại cô giáo luôn nha!". Chị Trần Thỵ Cẩm Tú (40 tuổi, ở TP.HCM) nhớ mãi lời chào tạm biệt ấy của một nữ bệnh nhân ung thư. Nghe lời tạm biệt ấy, cả cô giáo lẫn "học viên" đều bật cười.
Chị Tú kể, nữ bệnh nhân ấy bị u não, đã phẫu thuật và liệt nửa người, nhưng vẫn đều đặn xuống lớp yoga. Đến động tác vươn hai tay, chị dùng bàn tay còn cử động được để nhấc cánh tay kia lên. "Nhìn chị ấy cố gắng tập từng động tác, tôi thấy rất nể phục. Tôi nghĩ mình mới là người nhận được, chứ đâu phải trao đi", chị Tú bày tỏ.
Khi "học viên" báo tin được xuất viện, cô giáo cũng thêm niềm vui. Chị chỉ mong người bệnh khỏe lại, không còn phải quay lại bệnh viện điều trị nữa. Với chị, câu "không mong gặp lại" chính lời tạm biệt dễ thương nhất.
Chị Tú đã dạy yoga hơn 7 năm, trong đó có hơn 1 năm rưỡi gắn bó với dự án "Yoga cùng chiến binh K" do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức. Sáng thứ ba hằng tuần, lớp đều đặn diễn ra tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân của bệnh viện.
Trước khi bén duyên với nghề, chị Tú cũng từng là một "chiến binh K". Hơn ai hết, chị thấu hiểu những đau đớn, lo âu của người bệnh và thân nhân, hiểu cả khát khao được sống một cuộc đời bình thường của họ.
Những bài tập chủ yếu là động tác đơn giản, chú trọng hơi thở và vận động vai, cổ, lưng. Theo chị Tú, người bệnh cố gắng ngồi tập đã là điều đáng quý. Vì vậy, chị luôn muốn "học viên" cảm thấy thoải mái, không mang thêm áp lực phải tập cho thật đúng. Cuối buổi, chị lại "giở chiêu" pha trò, vừa tập vừa cười giòn giã, rồi "ra điều kiện": phải nghe tiếng cười thật lớn mới cho cả lớp nghỉ.
Trong số những bệnh nhân đến lớp có chị Trần Thị M. (47 tuổi, ở Đồng Tháp). Hơn 3 tháng sau ca phẫu thuật ung thư vú, mỗi lần lên bệnh viện tái khám, chị lại cùng chồng ghé lớp tập yoga.
Chị kể, tập cùng cô Tú, chị thấy "vui ơi là vui". Biết được cô Tú cũng từng là một "chiến binh K", chị bộc bạch: "Nghe câu chuyện của cô, vợ chồng tôi rất xúc động và có thêm động lực vượt qua bệnh tật".
Với chị H Ngưn Ê B. (56 tuổi, ở Đắk Lắk), lớp yoga đã thành điểm hẹn quen thuộc suốt gần một năm điều trị ung thư phổi. Qua những buổi tập cùng chị Tú, chị cảm thấy khỏe hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Chị mong lớp học được duy trì để nhiều bệnh nhân, thân nhân được tiếp tục tham gia.
Ước vọng lớn nhất là khỏe mạnh
Có lúc đang đứng lớp, nhìn "học viên", chị Tú lại nhớ lại hình ảnh chính mình trong những ngày điều trị. Nước mắt chực trào nhưng chị phải cố nén để tiếp tục buổi học. "Những lúc đó, tôi tự kìm nén và tự nói với mình: Tú ơi, Tú ơi, bình tĩnh lại", chị kể lại.
Hành trình chống chọi bệnh tật của chị bắt đầu từ năm 2000 khi chị phát hiện bị bướu cổ. Đến năm 2012, chị phát hiện ung thư tuyến giáp và phẫu thuật lần đầu. Khi ấy chị còn nhiều hoài bão, dự định nên hụt hẫng và tự hỏi: "Tại sao lại là mình?".
Năm 2016, chị trải qua ca mổ thứ hai, rồi tiếp tục các đợt điều trị iod phóng xạ. Những cơn đau khiến chị nằm không yên, đứng cũng không nổi. Nhiều đêm liền, chị thức trắng, tim đập nhanh, đầu ong ong, người nóng ran đến mức phải áp người vào tường cho mát.
Bệnh tật kéo theo cả những xáo trộn trong cuộc sống. Chị phải nghỉ công việc tổ chức sự kiện, lại thêm nỗi lo khi gặp những người điều trị nhiều năm, sợ mình cũng phải điều trị kéo dài. Ở nhà, ba gác lại công việc để đưa chị đi khám, mẹ thì lo từng bữa ăn. Có lúc quá mệt mỏi, nghĩ mình làm khổ cả nhà, chị muốn buông xuôi.
Rồi đến một đêm, gần 2 giờ sáng, chị Tú gọi cho ba: "Ba ơi, con mệt quá rồi, chắc con chết mất. Con chịu hết nổi rồi". Lúc ấy, chị ở gần bệnh viện để cách ly sau điều trị, còn ba ở nhà anh trai. Nghe tiếng con, ông vội chạy sang. Cửa vừa mở, ba ôm chị vào lòng: "Có ba ở đây rồi. Út đừng có sợ nữa".
Trong vòng tay ba, sau nhiều đêm mất ngủ, chị Tú chợp mắt được. Gia đình vốn ít bày tỏ tình cảm bằng lời nên cái ôm và câu trấn an ấy càng đáng nhớ. Đến giờ, mỗi lần nhắc lại, chị vẫn không thể giấu được nghẹn ngào. Nhìn ba mẹ lớn tuổi vẫn lo cho mình, chị tự nhắc phải cố gắng hơn nữa.
Năm 2017, chị trở lại làm việc nhưng nhận ra mình không còn chịu được áp lực như trước. Tìm một hướng đi mới, chị chọn yoga để vừa chăm sóc sức khỏe bản thân, vừa giúp người khác khỏe hơn. Khi Bệnh viện Chợ Rẫy mời tham gia dự án "Yoga cho chiến binh K", chị nhận lời ngay.
"Đây là công việc tôi yêu thích, cũng là cách tôi góp phần động viên những người đang trải qua những khó khăn mà tôi từng trải qua", chị bày tỏ.
Giờ đây, cuộc sống của chị Tú đã nhiều màu sắc hơn. Ngoài giờ dạy, chị đi nhảy, học trống, gặp bạn bè. Thấy con khỏe mạnh, có công việc tốt, ba mẹ chị rất tự hào, hay khoe con dạy yoga cho bệnh nhân, còn được lên ti vi.
Đặc biệt, thước đo thành công của chị cũng đã thay đổi. Ngày trước, chị từng tính tuổi 30 sẽ giữ chức vụ gì, kiếm bao nhiêu tiền, tuổi 40 có nhà, có xe ra sao. Giờ chị chỉ mong đủ ăn, đủ mặc, mỗi ngày bình an, vui vẻ. "Tham vọng lớn nhất của cuộc đời là phải khỏe mạnh", chị cười nói.
Chị Tú tâm sự, ở lớp yoga, chị nhận được nhiều hơn là trao đi. Có bệnh nhân đến tái khám, biết hôm ấy có lớp liền ở lại đợi, tặng cho cô giáo một cái bánh, một cái ôm, một lời chào thân thương. "Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, động lực từ chính cô bác bệnh nhân", chị bộc bạch.
Với chị, dạy yoga cho người bệnh đơn giản là làm một việc có ích trong khả năng của mình. Chị mong dự án "Yoga cùng chiến binh K" được nhân rộng tại nhiều bệnh viện, để người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư có thêm điểm tựa tinh thần trong những ngày điều trị.
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