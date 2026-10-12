Lớp yoga cho bệnh nhân ung thư và lời tạm biệt 'không mong gặp lại'

Lời tạm biệt khiến cô giáo vui nhất

"Chị được xuất viện rồi. Không mong gặp lại cô giáo luôn nha!". Chị Trần Thỵ Cẩm Tú (40 tuổi, ở TP.HCM) nhớ mãi lời chào tạm biệt ấy của một nữ bệnh nhân ung thư. Nghe lời tạm biệt ấy, cả cô giáo lẫn "học viên" đều bật cười.

Chị Tú kể, nữ bệnh nhân ấy bị u não, đã phẫu thuật và liệt nửa người, nhưng vẫn đều đặn xuống lớp yoga. Đến động tác vươn hai tay, chị dùng bàn tay còn cử động được để nhấc cánh tay kia lên. "Nhìn chị ấy cố gắng tập từng động tác, tôi thấy rất nể phục. Tôi nghĩ mình mới là người nhận được, chứ đâu phải trao đi", chị Tú bày tỏ.

Chị Tú dạy yoga cho bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM ẢNH: HOÀI NHIÊN

Khi "học viên" báo tin được xuất viện, cô giáo cũng thêm niềm vui. Chị chỉ mong người bệnh khỏe lại, không còn phải quay lại bệnh viện điều trị nữa. Với chị, câu "không mong gặp lại" chính lời tạm biệt dễ thương nhất.

Chị Tú đã dạy yoga hơn 7 năm, trong đó có hơn 1 năm rưỡi gắn bó với dự án "Yoga cùng chiến binh K" do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức. Sáng thứ ba hằng tuần, lớp đều đặn diễn ra tại nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân của bệnh viện.

Trước khi bén duyên với nghề, chị Tú cũng từng là một "chiến binh K". Hơn ai hết, chị thấu hiểu những đau đớn, lo âu của người bệnh và thân nhân, hiểu cả khát khao được sống một cuộc đời bình thường của họ.

Những động tác đơn giản, chú trọng hơi thở, hướng đến giúp người bệnh cảm thấy thoải mái hơn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Những bài tập chủ yếu là động tác đơn giản, chú trọng hơi thở và vận động vai, cổ, lưng. Theo chị Tú, người bệnh cố gắng ngồi tập đã là điều đáng quý. Vì vậy, chị luôn muốn "học viên" cảm thấy thoải mái, không mang thêm áp lực phải tập cho thật đúng. Cuối buổi, chị lại "giở chiêu" pha trò, vừa tập vừa cười giòn giã, rồi "ra điều kiện": phải nghe tiếng cười thật lớn mới cho cả lớp nghỉ.