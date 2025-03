'Love Lies’: Yêu giả, tình thật

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ tình tiết quan trọng trong phim

Ở phần mở đầu, Love Lies (tựa Việt: Yêu vì tiền, điên vì tình) khẳng định phim dựa trên nhiều vụ lừa tình có thật - vấn nạn gây nhức nhối của thời đại số. Cuối năm 2024, cảnh sát Hồng Kông triệt phá đường dây lừa tình sử dụng công nghệ để chiếm đoạt 46 triệu USD từ các nạn nhân khắp khu vực châu Á. Tại Việt Nam, khảo sát an ninh mạng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia ghi nhận người Việt mất 18.900 tỉ đồng do bị lừa đảo trong năm ngoái.

Trên phim, Dư Tiếu Cầm (Ngô Quân Như đóng) là nữ bác sĩ phụ sản thành đạt, song gặp tổn thương tâm lý khi người chồng qua đời vì bệnh tim. Qua ứng dụng hẹn hò online, cô làm quen Alain Jounet, một kỹ sư người Pháp cũng đang vượt qua nỗi đau vợ mất. Đồng cảnh ngộ, hai người xa lạ nảy sinh tình cảm, cùng hứa hẹn bên nhau vun đắp tình yêu, dù chưa bao giờ gặp mặt.

Thực tế, Alain là “vai diễn” của Lý Vỹ Tổ (Trương Thiên Phú đóng) - “tân binh tiềm năng” thuộc một tổ chức lừa đảo tinh vi. Hắn lợi dụng những phút yếu lòng của Tiếu Cầm để trục lợi, thu về cho công ty món lợi nhuận khổng lồ. Nhưng càng lấn sâu, giữa Vỹ Tổ và Tiếu Cầm càng hình thành những cảm xúc khó nói. Họ vốn dĩ là những tâm hồn cô đơn, chỉ có thể trút bầu tâm sự với những người lạ không hoài nghi, không phán xét.

Love Lies xoay quanh chuyện tình “ảo” của gã trai trẻ và người phụ nữ trung niên ẢNH: TRUYỀN THÔNG KHANG

Vạch trần thủ đoạn lừa tình tinh vi trên mạng

Trong các khách mời của buổi ra mắt sớm, tối 20.3, có “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Anh và tổ đội nhiều lần lập công khi giải cứu nạn nhân bị lừa gạt tiền bạc, hoặc bị vận chuyển trái phép. Trả lời truyền thông, anh Hải nói những thủ đoạn lợi dụng lòng tin trên phim khá sát với đời thực. Nạn nhân không quan trọng có học thức cao hay không, chỉ cần rơi vào “lưới tình” là sẵn sàng chuyển tiền cho “người thương” của mình, thậm chí việc người thân khuyên ngăn họ cũng tỏ ra không hiệu quả.

Trong phim, để lừa được người phụ nữ thông minh như Dư Tiếu Cầm, Lý Vỹ Tổ phải thực sự nhập tâm vào vai diễn. Gã thay đổi cách ăn mặc, dành thời gian nghiên cứu về từng sở thích, khao khát chưa hoàn thành của nạn nhân. Mỗi khi Tiếu Cầm muốn gặp mặt trực tiếp, hắn thậm chí đặt trước phòng sang trọng, thuê xe riêng cho cô; sau đó dùng một cái cớ thuyết phục để thất hẹn. Có lúc, gã trai trẻ trực tiếp theo sau người phụ nữ trung niên, cốt để nhìn thấy phản ứng ngoài đời thực của cô. Thậm chí, công ty tán thành việc Vỹ Tổ gửi lại một khoản tiền trả lại Tiếu Cầm, xem đó như miếng mồi để con cá càng mắc câu sâu đậm hơn.

Phim lý giải tâm lý của các nạn nhân, cũng như sự chuẩn bị lớp lang của bọn lừa đảo ẢNH: TRUYỀN THÔNG KHANG

Điều đáng nói là tay lừa đảo sẽ không hành sự độc lập. Đằng sau vai diễn “người đàn ông Pháp hoàn hảo” là một đội ngũ hỗ trợ Lý Vỹ Tổ "tận răng": từ thiết kế đạo cụ, giả bối cảnh, lên kịch bản, truyền thông... Không khí văn phòng lừa đảo hệt như một công ty “agency” bình thường, vừa mang đến tiếng cười cho người xem, song cũng là góc nhìn chua chát dành cho nạn nhân. Họ không xem lừa đảo là công việc trái đạo đức, mà tin rằng số tiền qua mỗi phi vụ là những gì họ xứng đáng được hưởng. Họ ăn uống, tám chuyện với nhau, mặc cho nạn nhân đang chìm vào vũng lầy không hồi kết.



Chuyện tình trong mơ dù… chưa từng tồn tại

Phim khắc họa Dư Tiếu Cầm là một đại diện may mắn, một cái kết có hậu cho những nạn nhân từng bị lừa tình trên mạng. Trước hết, Lý Vỹ Tổ là thanh niên trẻ còn lòng trắc ẩn, vì hoàn cảnh mà chọn lối sống sai lầm. Khi thấy những trò lừa đi quá xa, anh có ý dừng lại, nhưng lo sợ tổ chức phát hiện ra. Anh bèn dùng nhiều cách để thực sự động viên tinh thần người phụ nữ 52 tuổi, cũng như đưa ra những ẩn ý cảnh báo cô.

Về phía Dư Tiếu Cầm, số tiền bị lừa với cô không quá lớn, cô cũng không tỏ ra trách cứ kẻ lừa mình, dù nhiều lần trực giác đã cảnh tỉnh Tiếu Cầm. Người ngoài nhìn vào thấy cô đang hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong thế giới mộng tưởng chỉ có nữ bác sĩ và “Alain”, họ thực sự đã có một tình yêu. Họ đi đến nơi cô yêu thích nhất là Sapporo, uống cốc bia muối, chụp những bộ ảnh thân thương. Để rồi khi mệt mỏi, Tiếu Cầm ngã đầu vào vai người bạn trai tưởng tượng của mình, mọi đau thương cứ thế được chữa lành. Khung cảnh thơ mộng, nội dung đẩy cảm xúc tốt, một phần cũng nhờ diễn xuất ăn ý giữa Ngô Quân Như và Trương Thiên Phú, dù cả hai có rất ít phân cảnh chung khung hình.

Cách phim khai thác chuyện tình cảm sáng tạo, khi hai nhân vật chính gần như không gặp nhau trực tiếp ẢNH: TRUYỀN THÔNG KHANG

Phim có phần tô hồng thực trạng gây nhức nhối ngoài xã hội, nhưng không đứng với phía những kẻ lừa đảo. Ở cảnh đầu phim, tổ chức của Lý Vỹ Tổ bị cảnh sát bao vây, triệt phá hoàn toàn. Thông qua lời khai từ phía Vỹ Tổ và Tiếu Cầm, người xem mới dần xâu chuỗi được câu chuyện. Lý Vỹ Tổ cũng chuẩn bị rơi vào vòng lao lý, số phận phụ thuộc vào lời khai của Tiếu Cầm. Những đoạn phim phóng sự xuất hiện xuyên suốt phim, mang giá trị cảnh tỉnh người xem rằng Love Lies chỉ là sản phẩm hư cấu, còn ngoài đời thực câu chuyện của các nạn nhân đau khổ hơn rất nhiều.



Với nhịp độ vừa phải, tình tiết hợp lý, Love Lies không có nhiều điểm trừ. Vài tình tiết mang tính sắp đặt trong kịch bản ở mức chấp nhận được, không mang đến sự khó chịu. Điểm đáng tiếc là phim chưa khắc họa được sự phức tạp trong thế giới lừa đảo mạng, hay chưa cập nhật nhiều thủ đoạn tinh vi hơn ngoài đời thực liên quan đến AI (trí tuệ nhân tạo).

Các thủ đoạn lừa đảo tuy chân thực nhưng chỉ ở mức bề mặt, chưa khắc họa được sự thâm hiểm của giới “nghệ sĩ lừa tình” này ẢNH: TRUYỀN THÔNG KHANG

Nhìn chung, Love Lies không quá sâu sắc, nhưng là phim tình cảm nhẹ nhàng, vừa đủ. Ở Việt Nam, tác phẩm nhận nhiều sự quan tâm khi ra rạp ngày 21.3, do có nghệ sĩ Hồng Đào và Quốc Trường lồng tiếng vai chính.