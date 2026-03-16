LPBank và Novaland ký hợp tác cho khách hàng vay mua bất động sản

Theo thỏa thuận hợp tác, LPBank và Novaland sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng. LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland. Trong bối cảnh tập đoàn đang từng bước tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm, sự đồng hành của LPBank được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động đầu tư trong thời gian tới.

LPBank và Novaland ký kết hợp tác toàn diện ẢNH: H.L

Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển. Đồng thời, LPBank xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án, góp phần bảo đảm dòng vốn và tiến độ thi công.

Ngoài ra, LPBank sẽ cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm cùng các giải pháp quản trị dòng tiền, đồng thời tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên. Hợp tác được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội kinh doanh và mang lại nhiều lựa chọn tài chính thuận tiện cho khách hàng.

Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng giám đốc LPBank cho biết: "Hợp tác với Novaland là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quan hệ đối tác của LPBank với các doanh nghiệp lớn trong những lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Với năng lực tài chính vững mạnh và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, LPBank kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Novaland triển khai các giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền, góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát triển các dự án trong thời gian tới".

Còn theo ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của tập đoàn cơ bản được phục hồi, việc ký kết hợp tác toàn diện với LPBank là bước đi tích cực và kịp thời, góp phần tạo thêm động lực để Novaland đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc tài chính toàn diện và vững bước trong giai đoạn tăng trưởng mới. Hai bên sẽ khai thác tối đa thế mạnh hệ sinh thái và năng lực cốt lõi của nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi bên, từ đó gia tăng giá trị cho khách hàng, hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của thị trường.