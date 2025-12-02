Lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản, sinh viên lo dang dở việc học

Mất trắng sau bão lũ

Huỳnh Thị Thu Thanh, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, quê ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), có cha đi biển, mẹ làm ở công ty gỗ. Nhà của Thanh bị gió bão quật tan hoang: mái tôn bị thổi bay, nhà bếp và chuồng gà đổ sập, gà vịt mẹ nuôi cũng không còn. Cha của Thanh cũng không thể đi biển vì bão, cả tháng không có thu nhập.

Thanh kể: "Bão vừa đi qua, chưa kịp hồi sức thì lũ lại ập đến. Nước ngập sâu, đồ điện trong nhà bị hư hỏng, sách vở của hai em đang học lớp 8 và lớp 12 đều bị ướt sạch. Mẹ mình đang nằm viện, ba phải chăm sóc mẹ, không đi làm được, nhà bị hư hỏng chưa kịp sửa chữa. Gia đình trước đó đã vay ngân hàng để mình được đi học, giờ không còn khả năng mượn thêm".

Khung cảnh ngổn ngang của gia đình Thanh sau bão lũ ẢNH: NVCC

Áp lực học phí, tiền trọ, chi phí thực tập… càng khiến cô sinh viên năm ba lo lắng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua, Thanh đều vừa cố gắng học, vừa gồng mình với nỗi sợ không biết tương lai của mình và cả gia đình rồi sẽ đi về đâu. "Nếu cứ thế này, có khi mình sẽ phải bảo lưu kết quả học tập để đi làm. Mình muốn kiếm tiền để giúp gia đình lúc này", Thanh nói.

Cũng giống như Thanh, gia đình của Trần Thị Như Ý, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, quê ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), bị nước lũ nhấn chìm tất cả, phải bắt đầu lại từ con số 0.

"Đợt lũ vừa rồi khiến nhà mình hư hỏng toàn bộ đồ đạc: từ quần áo, sách vở đến các vật dụng sinh hoạt, tất cả đều trôi sạch. Vật nuôi chết hết, hoa màu và rau trong vườn cũng hư hại nặng", Ý kể.

Gia đình Ý vốn sống bằng nghề nông, mỗi mùa màng lại gom góp từng chút. Thế nhưng nước lũ dâng lên quá nhanh, mọi tích góp bao năm đều bị cuốn trôi. Ba mẹ Ý phải dành toàn bộ thời gian để dọn dẹp nhà cửa nên chưa thể đi làm lại, thu nhập gần như bằng không.

Trong lúc đối diện với đống ngổn ngang do thiên tai gây ra, Ý chỉ biết nhắc mình phải mạnh mẽ hơn. Cô nàng tâm sự: "Sau khi lũ rút, gia đình mình phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng 0…

Chính hoàn cảnh ấy khiến mình càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình là phải cố gắng hoàn thành việc học để không trở thành gánh nặng thêm cho gia đình".

Nhưng đằng sau sự cố gắng, quyết tâm ấy là một nỗi lo âm ỉ, đó là chi phí học tập, sinh hoạt cứ tăng lên từng ngày, trong khi nguồn thu của gia đình Ý đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nguy cơ dở dang việc học

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, gia đình Nguyễn Quốc Bảo (quê ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) bị thiệt hại nặng nề: nhà cửa bị sập, hư hỏng nặng. Toàn bộ tài sản và đồ dùng trong nhà bị cuốn trôi. Chín con bò, hơn 1.000 con vịt bị cuốn trôi, lúa trong kho đều bị ngâm nước.

Đồ đạc trong gia đình Hậu bị hư hỏng nặng sau lũ ẢNH: NVCC

"Sau trận lũ lịch sử, gia đình mình mất mát rất nhiều về tài sản và suy sụp tinh thần. Nước lũ dâng đến tận mái nhà, sóng lớn nên tường, mái tôn đều bị đánh sập. Trong 3 - 4 ngày bị cô lập, gia đình mình chỉ biết cầu mong giữ được mạng sống. Lũ cuốn trôi mất cả quần áo, đồ gia dụng…; những ngày qua gia đình phải sống nhờ vào nhu yếu phẩm từ các đoàn cứu trợ", Bảo cho biết.

Hiện tại, chi phí thuê trọ, điện nước và ăn uống mỗi tháng ở TP của Bảo khoảng 3 triệu đồng, học phí gần 11 triệu đồng/kỳ. Bảo dự định đi làm thêm để phụ gia đình, còn ba mẹ dù khó khăn vẫn cố gắng vay mượn để đóng tiền học cho con. "Trước mắt mình sẽ cố xoay xở học nốt kỳ này rồi tính tiếp", Bảo nói.

Tương tự, Dương Thị Minh Vũ, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, quê ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), chia sẻ rằng những ngày vừa qua với gia đình em "thật sự quá sức chịu đựng". "Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn theo mọi thứ. Gia đình mình vốn sống nhờ buôn bán phân bón, thuốc và mùa vụ, nhưng nước lên quá nhanh, hàng hóa trong kho bị ngâm trong nước suốt 2 ngày. Phân bị tan hết, thuốc thì hư hỏng, kho chứa gần như đổ nát", Vũ cho biết.

Sau khi nước lũ rút, ba của Vũ cố gắng dọn sửa lại căn nhà nhưng không may bị bong gân chân, đi lại khó khăn. Từ đó, mọi việc nặng nhọc đổ dồn lên vai mẹ. "Mỗi lần gọi điện về, nhìn thấy mẹ cố gắng dọn dẹp giữa cảnh thiếu trước hụt sau, lo cho ba, lo chỗ ăn chỗ ngủ, dựng lại căn nhà ngổn ngang… mà lòng mình quặn đau. Mình thấy bất lực mà không thể làm gì hơn ngoài động viên ba mẹ bằng lời nói", Vũ ngậm ngùi.

Trong lúc gia đình chưa gượng dậy nổi, khoản học phí và chi phí sinh hoạt của Vũ trở thành nỗi lo lớn. Vũ chỉ mong mình không trở thành gánh nặng thêm cho ba mẹ trong giai đoạn tột cùng khó khăn này.

Cùng cảnh gia đình cũng bị thiệt hại nặng nề sau lũ, Nguyễn Lê Minh Hậu, quê ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi TP.HCM, chia sẻ: "Đợt lũ vừa qua khiến gia đình mình chịu tổn thất rất lớn. Nước ngập sâu làm hỏng gần như toàn bộ đồ đạc và các vật dụng trong nhà. Gia đình mình làm nông, ba mẹ chăn nuôi và làm ruộng, nhưng lũ đã cuốn mất 2 con bò lớn, chỉ còn lại 2 con nghé. Toàn bộ gà vịt bị cuốn trôi. Hơn 100 bao lúa vốn để dành chờ lên giá để bán cũng bị ngâm nước quá lâu, gần như hư hỏng hoàn toàn, buộc phải bán tháo với giá chỉ khoảng 100.000 đồng/bao mong gỡ gạc chút nào hay chút đó".

Hậu cho biết thu nhập chính của gia đình gần như trở về mức 0. Khi lũ rút, căn nhà ngập tràn rác, đất cát và bùn sình, việc dọn dẹp vô cùng vất vả và tốn thời gian. Vì điều kiện gia đình không khá giả, Hậu từng chọn theo học tại một trường có mức học phí thấp. Thế nhưng lúc này nhà Hậu không còn gì. Những ngày sau lũ, Hậu vô cùng lo lắng vì không biết ba mẹ sẽ xoay xở thế nào để cả nhà đứng dậy sau đợt thiên tai quá lớn này.

Giữa cảnh nhà cửa tan hoang và gia đình kiệt quệ, những sinh viên này không chỉ mất đi tài sản vật chất, mà còn đối diện nguy cơ đánh mất cả tương lai học tập.