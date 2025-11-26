Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ

Nữ Vương
Nữ Vương
26/11/2025 19:02 GMT+7

Những sự hỗ trợ tích cực của đội hình thanh niên tình nguyện TP.HCM, các chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển xuyên ngày đêm, cùng với những phần quà kịp thời đã phần nào giúp người dân gượng dậy sau cơn lũ dữ, sớm tái thiết lại cuộc sống mới.

Ngày 26.11, đoàn công tác của Thành đoàn TP.HCM do anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho thanh thiếu nhi, người dân vùng lũ Khánh Hòa.

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ- Ảnh 1.

Anh Ngô Minh Hải trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua

ẢNH: M.T

Đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên, chia sẻ và trao 600 phần quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (xã Diên Khánh), Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Nha Trang), Trường tiểu học Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang), Trường tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền), Trường tiểu học Diên Phú (xã Diên Điền). Mỗi phần quà bao gồm dụng cụ học tập và kinh phí hỗ trợ học tập là 1 triệu đồng.

Đồng thời, đoàn công tác đến thăm và tặng 300 phần quà cho các hộ dân, gia đình của trẻ em đang gặp khó khăn do lũ lụt tại xã Suối Cầu. Mỗi phần trị giá 2 triệu đồng.

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ- Ảnh 2.

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ- Ảnh 3.

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ- Ảnh 4.

Những phần quà ý nghĩa đã được trao đến các thanh thiếu nhi vùng lũ

ẢNH: M.T

900 phần quà tặng dịp này với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng đã kịp thời chia sẻ bớt khó khăn, giúp người dân vùng lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng thời những ngày qua, đội hình 150 thanh niên tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM đã không quản ngại khó khăn, dốc sức mình tham gia cùng các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa khắc phục những công trình, cầu đường, trường học, trạm y tế bị hư hại; xử lý nước ô nhiễm; sửa chữa phương tiện và trang thiết bị hư hỏng do lũ lụt...

Thành đoàn TP.HCM tặng 900 phần quà cho thanh thiếu nhi và người dân vùng lũ- Ảnh 5.

Đội hình thanh niên tình nguyện của TP.HCM đang nỗ lực giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả

ẢNH: M.T

 

Xem thêm bình luận