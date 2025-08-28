Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lũ lớn đổ về xé toạc nhiều đập tràn ở Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
28/08/2025 16:46 GMT+7

Nhiều đập tràn giao thông ở khu vực các xã miền núi Thanh Hóa đã bị nước lũ xé toạc, gây hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chiều 28.8, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch UBND xã Quý Lương (Thanh Hóa), cho biết hơn 300 người dân thôn Mật Thành đang gặp khó khăn trong đi lại do những ngày qua xảy ra lũ lớn trên suối Cái, quét qua tràn giao thông trên địa bàn, khiến tràn này bị xé toạc, hư hỏng nặng nề.

Lũ lớn xé toạc đập tràn , hàng trăm người dân gặp khó khăn tại Mật Thành - Ảnh 1.

Tràn Mật Thành bị xé toạc do lũ lớn

ẢNH: PHÚC NGƯ

"Tràn giao thông thôn Mật Thành rộng khoảng 4,5 m, dài 50 m đã bị lũ cuốn trôi gần 2/3 mặt tràn khiến việc đi lại của hơn 300 nhân khẩu trong thôn rất khó khăn. 

Phần tràn còn lại cũng bị xói lở, lùng đáy không đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa có trọng lượng lớn đi qua", ông Sơn cho hay.

Lũ lớn xé toạc đập tràn , hàng trăm người dân gặp khó khăn tại Mật Thành - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Quý Lương kiểm tra hiện trạng tràn giao thông Mật Thành

ẢNH: PHÚC NGƯ

Cũng theo ông Sơn, chính quyền xã đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đối với tràn Mật Thành, đồng thời bố trí nguồn kinh phí để sớm khắc phục, sửa chữa đảm bảo ổn định đời sống cho hơn 300 người dân, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn đi lại cho học sinh khi năm học mới sắp bắt đầu.

Lũ lớn xé toạc đập tràn , hàng trăm người dân gặp khó khăn tại Mật Thành - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Thanh Hóa bị mưa lũ tàn phá

ẢNH: C.T.V

Không chỉ tràn Mật Thành, nhiều đập tràn khác và các tuyến đường giao thông ở các xã miền núi Thanh Hóa như Chí Linh, Tam Thanh, Na Mèo, Bát Mọt, Yên Nhân… cũng bị sạt lở, hư hỏng.

Riêng trên tuyến QL217 nối từ QL1A đến cửa khẩu quốc tế Na Mèo sạt lở tới 73 vị trí khiến giao thông nhiều điểm bị ách tắc; tuyến QL47 qua xã Yên Nhân sạt lở khoảng 20 điểm với khối lượng đất đá hàng chục ngàn m3

