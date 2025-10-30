Theo báo cáo nhanh vào lúc 10 giờ sáng 30.10.2025 của Cục Khí tượng thủy văn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong đêm 29 và sáng sớm 30.10, tại Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng (khu vực tỉnh Quảng Nam cũ) và thành phố Huế vẫn còn mưa, tuy nhiên cường độ mưa đã giảm so với các ngày trước. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ) đạt từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Lũ ở miền Trung đang rút chậm, nhưng có thể trở lại vào đầu tháng 11

Trong những ngày tới, do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao mực từ 1.500 - 5.000 m, vì thế khoảng thời gian từ 30.10 - 4.11 ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trong đó:

- Giai đoạn từ ngày 30.10- ngày 1.11 mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía bắc tỉnh Quảng Trị (tức tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa từ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

- Giai đoạn từ đêm ngày 1 đến ngày 4.11: Có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27 - 29.10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Về tình hình lũ lụt, với xu thế mưa giảm, các sông chính ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

- Trong 12 giờ tới (trong đêm 30.10): Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức Báo động 3; lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới báo động 2.

- Trong 12–24 giờ tiếp theo (tức trong ngày 31.10): Lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3; các sông ở thành phố Huế tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Trà Khúc (tại Quảng Ngãi) tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Đối với các sông ở tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới:

- Sông Thạch Hãn (tại Thạch Hãn) ở mức 5,8 mét, trên báo động 3 là 0,2 mét;

- Sông Kiến Giang (tại Lệ Thủy) ở mức 2,9 mét, trên Báo động 3 là 0,2 mét;

- Sông Ô Lâu (tại Mỹ Chánh) ở mức báo động 2;

- Các sông khác dao động quanh mức báo động 1 - báo động 2.

Cảnh báo đợt lũ sắp tới trên các sông miền Trung:

- Từ ngày 30.10 - 1.11: Trên các sông từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị xuất hiện lũ, lũ trên thượng lưu sông Cả (ở Nghệ An), sông Ngàn Sâu Ngàn Phố (ở Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (ở Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông Cả (ở Nghệ An), sông La (ở Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

- Cảnh báo giai đoạn ngày 2 - 4.11: Lũ trên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thể dâng cao trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ ngày 27 - 29.10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.